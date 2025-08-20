ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Google Pixel 10: ecco le caratteristiche della fotocamera

Sono emersi i dettagli relativi alla capacità della fotocamera dei nuovi Pixel 10 presentati da Google. Ecco di cosa si tratta.

Google Pixel 10

Con la serie Google Pixel 10, la fotografia da smartphone assume una nuova forma. Non è più solo questione di catturare immagini, ma di trasformare ogni momento in un ricordo vivido, curato nei minimi particolari. Che si tratti di un’immagine o di un video, il dispositivo lavora in silenzio con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Ciò per fornire risultati che sembrano usciti da una macchina professionale. Zoom più intelligenti, suggerimenti per scatti creativi, editing semplificato: tutto converge in un’esperienza del tutto innovativa. Il Pixel 10 Pro e il Pro XL incarnano il meglio di tale evoluzione. Le loro fotocamere non si limitano a riprodurre fedelmente i dettagli, ma li esaltano. La stabilizzazione ottica, completamente rinnovata, compensa i movimenti con una precisione doppia rispetto al passato grazie alla funzione Video Boost. Per la prima volta, inoltre, la gamma introduce un teleobiettivo 5x che unisce autofocus rapidissimo e qualità ottica fino a 10x. Con la possibilità di arrivare a un sorprendente 20x grazie a Super Res Zoom.

Google Pixel 10: ecco le novità offerte dalla fotocamera

Il panorama non è più solo una foto larga. Ora, con il supporto al teleobiettivo 5x, raggiunge una risoluzione fino a 100MP. E con Instant View sul Pro Fold, ogni foto e video può essere rivisto immediatamente accanto al mirino. Ciò senza mai interrompere il flusso creativo. A tal proposito, chi sceglie la versione Fold scoprirà un sensore posteriore da 48MP. Accompagnato da lenti ultra-grandangolari e teleobiettivi perfezionati, per scatti ravvicinati o paesaggi di ampiezza sconfinata. La pipeline HDR+, già pluripremiata, è stata portata ancora oltre. I colori appaiono più realistici, la riduzione del rumore è più sofisticata. Mentre i ritratti mostrano un livello di texture e nitidezza che rende ogni volto più autentico. Con i modelli Pro è possibile persino arrivare a foto da 50MP, mantenendo al tempo stesso naturalezza e precisione.

Il nuovo Pro Res Zoom amplifica le possibilità fino a 100x, portando lo sguardo laddove l’occhio nudo non arriva. Grazie al processore Tensor G5 e al suo modello di diffusione, la definizione rimane sorprendente anche nei dettagli più remoti. Per gli scatti di gruppo, Auto Best Take elimina la fatica delle ripetizioni: analizza centinaia di fotogrammi e seleziona o ricompone quello in cui tutti appaiono al meglio. L’editing, affidato a Google Photos, diventa immediato. Basta chiedere di rimuovere riflessi o modificare il cielo, e l’immagine prende nuova vita. Anche l’accessibilità fa un passo avanti con Guided Frame, che descrive con chiarezza ciò che l’obiettivo inquadra, combinando voce, vibrazioni e segnali visivi.

Per la prima volta, le immagini nascono già protette: le Credenziali di contenuto C2PA sono integrate direttamente nella fotocamera, garantendo metadati sicuri che certificano origine e autenticità, consultabili in Google Photos. Infine, i nuovi Pixel 10 non si limita a offrire strumenti potenti: vuole anche formare chi li usa. Nasce così Camera Coach, un compagno digitale alimentato da Gemini che suggerisce in tempo reale come migliorare inquadrature e illuminazione. Non si limita a correggere, ma insegna: passo dopo passo trasforma l’utente in un fotografo più consapevole.

