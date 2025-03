Amazon fa CROLLARE il prezzo del notebook da gaming di ACER

Amanti del gaming è arrivato il momento di pensare al grande passo, in questi giorni è attiva una promozione davvero più unica che rara su Amazon, che permette l’acquisto di un notebook da gaming di ottima qualità, ad uno dei prezzi più bassi che effettivamente abbiate mai visto. Stiamo parlando di Acer Nitro V 15 ANV15-51-99H6, trattasi di un modello che raccoglie al proprio interno alcune delle migliori specifiche dell’ultimo periodo, senza andare ad inficiare o toccare particolarmente la spesa da sostenere.

Il dispositivo presenta un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, a tutti gli effetti trattasi di un IPS LCD con risoluzione massima che può raggiungere il FullHD, ed allo stesso tempo un refresh rate elevato, pari a 165Hz, per una maggiore fluidità in fase di utilizzo. Il notebook è altresì caratterizzato da un processore top di gamma assoluto, anche se non propriamente di ultima generazione, al suo interno trova posto l’Intel Core i9 di tredicesima generazione, con 16GB di RAM DDR5, 1TB di memoria interna su SSD, per finire con NVIDIA GeForce RTX 4060 a 8GB dedicata. Un setup di altissimo livello che lo pone tra i migliori della propria categoria.

Amazon, la promozione che nessuno si aspettava di vedere sul notebook Acer

La promozione disponibile su Amazon permette l’acquisto di uno dei migliori notebook attualmente in circolazione, poiché l’Acer Nitro V15 ANV15-51-99H6 ha un costo effettivo molto elevato, di listino costerebbe 1599 euro, ma solamente in questo periodo la spesa è stata abbassata fino a scendere a 1299 euro, con una riduzione di 300 euro, in modo tale da essere sicuri di poter spendere poco, e godere di una qualità prestazionale, oltre che di specifiche, di altissimo livello. Se lo volete acquistare, collegatevi qui.