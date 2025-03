1Mobile: la super promo 5G che tutti stavano aspettando

Se avete bisogno di cambiare promozione e volete attivarne una in grado di soddisfare maggiormente le vostre esigenze ovviamente il catalogo di offerte presente qui in Italia è davvero molto ampio, tutti i provider infatti offrono un ventaglio di promozioni davvero variegato che garantisce ad ogni utente tutto ciò di cui hanno bisogno, badando alle esigenze sia di coloro che non vogliono minimamente preoccuparsi delle spese sia di coloro che invece scendono a qualche compromesso per non spendere cifre troppo importanti ogni mese.

Se dunque state cercando un’offerta che possa permettervi di godere di tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e godibile, sicuramente un operatore che vi permetterà di godere di tutto ciò è rappresentato da 1Mobile, l’operatore tinto di rosso infatti da ormai tantissimi anni garantisce offerte davvero interessanti e con costi decisamente competitivi, oggi per l’appunto ve ne proponiamo una che sicuramente potrebbe risultare interessante ai vostri occhi, scopriamo insieme che cosa offre.

Tutto quello che serve

L’offerta in questione consente di accedere alla bellezza di 200 GB di traffico dati in 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il costo mensile della promozione sarà di cinque euro per il primo mese e di 7,99 € al mese a partire dal secondo, L’offerta è dedicata a tutti coloro che attivano un nuovo numero e a coloro che effettuano la portabilità da qualsiasi operatore italiano, ha un costo di attivazione di cinque euro con un contributo per la Sim di altri cinque euro, il totale dunque al momento dell’attivazione sarà di 15 €.

Il pezzo forte sicuramente di questa promozione è rappresentato per l’appunto dalla portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore telefonico di provenienza, sono veramente in pochi infatti i provider telefonici presenti qui in Italia che consentono di godere della portabilità gratuita da qualsiasi operatore senza limitazioni, se siete interessati dunque tutto ciò che serve e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore per poi procedere all’attivazione.