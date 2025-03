Amazon SPEZZA la Sony ZV-1F: il prezzo è in CADUTA LIBERA con lo sconto

Una delle migliori telecamere per vlog in circolazione viene oggi scontata da Amazon per avvicinare il più possibile gli utenti al suo acquisto, nessuno si sarebbe mai effettivamente aspettato di poter acquistare, stiamo parlando dell’ottima Sony ZV-1F, telecamera che fa del rapporto dimensioni/qualità di ripresa uno dei suoi punti di forza, permettendo a tutti gli effetti la registrazione in 4K, pur risultando estremamente facile da trasportare.

Il prodotto presenta un sensore fotografico da 20,1 megapixel, con possibilità di registrare video in 16:9 in 4K, scattare immagini JPEG, le quali vengono preventivamente visualizzate direttamente sul piccolo display da 7,5 centimetri di diagonale, un LCD di ottima qualità che può raggiungere dettagli e nitidezza di livello superiore, oltre che essere facilmente orientabile, in modo da poter vedere cosa si riprende anche mentre si sta realizzando un vlog. Nulla da eccepire per la connettività, infatti la Sony ZV-1F prevede connettività bluetooth, per collegarla direttamente ad accessori esterni, passando anche per microHDMI, per il collegamento diretto ad un monitor esterno, oppure USB classica con velocità di trasferimento dati massimo di 48 gigabit al secondo.

Amazon, il prezzo della Sony ZV-1F è letteralmente spezzato

La Sony ZV-1F non è piccola solamente nelle dimensioni, ma lo è anche nell’effettivo prezzo di vendita, infatti il consigliato di 649 euro viene abbassato di circa 120 euro, per arrivare così ad un investimento finale di 513,99 euro, in modo tale che il consumatore si ritrova a poter godere di una qualità decisamente superiore al normale, con una spesa tutt’altro che impossibile. Eccovi il link per l’acquisto.

Il prodotto, nel caso non l’abbiate ancora inquadrato, è sostanzialmente adatto a tutti, con un forte focus più che altro sugli utenti che presentano competenze fotografiche di base.