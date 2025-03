WhatsApp: conti svuotati usando questo semplice messaggio

A quanto pare d’ora in avanti, se siete degli utenti soliti utilizzare WhatsApp dovrete prestare attenzione ad un nuovo pericolo che si sta diffondendo fortemente sulla nota piattaforma di messaggistica istantanea, i truffatori infatti si sono resi conto che utilizzare WhatsApp risulta essere molto più redditizio rispetto ai metodi di truffa convenzionali, quest’ultimo infatti consente di contattare molte più vittime e dunque di incrementare in maniera importante le probabilità di successo, ma non è tutto, infatti le truffe di questo genere si evolvono costantemente e variano nelle modalità di attacco alle vittime, ecco dunque infatti che adesso i truffatori non solo utilizzano WhatsApp bensì le videochiamate tramite una vera e propria truffa bancaria, scopriamo insieme come funziona.

Inganno ben ingegnato

Nella truffa di cui parliamo oggi i truffatori si fingono un istituto bancario e cercano di entrare in contatto con la vittima tramite un messaggio segnalando la necessità di recapitare una comunicazione di vitale importanza e urgenza, questo dettaglio è di primaria importanza dal momento che induce la vittima ad abbassare la guardia, non a caso subito dopo i truffatori cercano di invogliare il malcapitato ad avviare una video chiamata durante la quale poi cercheranno di indurlo ad avviare la condivisione dello schermo prima e ad accedere alla propria piattaforma Internet banking dopo, ovviamente le conseguenze di questa azione sono presto dette, i truffatori possono entrare in possesso delle credenziali di accesso per cui utilizzarle ai danni dell’utente che penetrando nel suo conto corrente e rubando tutti i risparmi in esso contenuti, con conseguenze devastanti e soprattutto irrecuperabili, nel caso anche voi doveste ricevere questo tipo di contatto la cosa migliore da fare è quella di non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha scritto in modo da evitare ulteriori tentativi in futuro, ovviamente ricordatevi di restare informati in modo da non correre ulteriori pericoli con nuovi metodi di truffa.