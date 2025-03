Apple MacBook Air, sconto IMPERDIBILE di quasi 200 euro su Amazon

Le occasioni su Amazon si sprecano ogni giorno, con la promozione attivata per l’Apple MacBook Air, che prevede a tutti gli effetti la possibilità di ricevere uno sconto fino ad un massimo di 200 euro, sul valore di listino di uno dei prodotti più richiesti e desiderati dell’intero panorama mondiale.

Il modello che attualmente risulta essere in promozione prevede una diagonale di 13 pollici, con al suo interno il processore Apple M3, l’ultimo della propria generazione, con configurazione che prevede 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. La CPU è di ottima qualità, può in parte essere utilizzata anche per il gaming, senza troppe pretese o pensieri particolari di successo in termini proprio di potenza computazionale, essendo corredata con una GPU predefinita. Il display è un Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, uno dei migliori in circolazione, sia in termini di dettaglio che di qualità generale.

Apple MacBook Air, la promozione con lo sconto di 200 euro

Il prezzo di vendita di Apple MacBook Air è decisamente più basso delle aspettative, o comunque del listino di 1199 euro, che ricordiamo è valido per la variante in oggetto con 16GB di RAM e 256GB di memoria su SSD. La promozione applicata giusto in questi giorni su Amazon prevede una riduzione di 130 euro circa, in modo tale da poter spendere meno di 1000 euro, e più precisamente 999 euro. L’ordine può essere effettuato premendo qui.

Uno dei plus del prodotto, oltre al design estremamente sottile e leggero, è anche la batteria, che offre una autonomia superiore al normale, capace di garantire una usabilità quotidiana che va ben oltre le aspettative, permettendo di utilizzarlo anche in mobilità senza pensieri.