Amazon ABBASSA a meno di 10 euro il costo del mouse LOGITECH: il prezzo è ASSURDO

In questo periodo gli utenti hanno tra le mani una delle migliori offerte degli ultimi tempi, è possibile infatti pensare di acquistare il mouse Logitech M100 con un risparmio che va ben oltre l’immaginazione, infatti la promozione è disponibile su Amazon ed abbassa la spesa da sostenere addirittura al di sotto dei 10 euro. Il prodotto presenta un design abbastanza classico, nulla di particolare o di innovativo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, con una colorazione completamente nera su tutta la superficie, realizzazione in plastica, finitura opaca che non trattiene le impronte, ed una configurazione classica.

Sulla superficie si possono trovare due pulsanti (destro e sinistro) con la piccola rotellina posta al centro, la quale però non è personalizzabile in alcun modo; il funzionamento del dispositivo è solamente wired, ovvero solamente con il collegamento diretto con cavo USB-A, ma allo stesso tempo offre la massima versatilità essendo facilmente utilizzabile con un qualsiasi device in commercio (sia esso con sistema operativo Windows o MacOS). Il tracciamento ottico è sufficientemente preciso, fino ad un massimo di 1000 DPI, mentre le sue relative ridotte dimensioni ne facilitano il trasporto, nonché il posizionamento ovunque vogliate.

Amazon riduce il prezzo del mouse Logitech

Volete acquistar un mouse Logitech di qualità spendendo relativamente poco? allora siete nel posto giusto, infatti la promozione attivata da Amazon vi permetterà di farlo vostro con un esborso finale di soli 9,49 euro, rispetto ai 13,49 euro previsti originariamente di listino (il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era stato di 9,99 euro). L’acquisto è completabile subito a questo link, ricordando che comunque la spedizione a domicilio viene gestita da parte di Amazon, è prevista una consegna in tempi decisamente brevi, e con garanzia legale della durata di 24 mesi.