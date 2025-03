Vodafone Silver per marzo 2025: le offerte sono 2 con 200 GB inclusi nel prezzo

Vodafone lancia due nuove offerte mobili pensate appositamente per convincere chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali come PosteMobile, CoopVoce, Very Mobile e simili. Le proposte si chiamano Silver 100 e Silver 150 e offrono entrambe un buon compromesso tra quantità di giga, minuti illimitati e prezzo mensile.

Vodafone Silver 100: 100 GB, minuti illimitati e 200 SMS

La prima proposta è la Silver 100, che comprende ogni mese 100 GB di traffico dati sulla rete Vodafone 4G. Oltre ai giga, questa tariffa garantisce minuti senza limiti verso tutti e ben 200 SMS mensili, quantità più che sufficiente per chi preferisce ancora inviare messaggi tradizionali.

La Vodafone Silver 100 ha un prezzo di soli 7,99 euro mensili, un vero vantaggio per chi vuole risparmiare avendo il meglio. Il primo mese però ecco una sorpresa: costa solo 5 euro. Chi inoltre attiva gratuitamente SmartPay, cioè la possibilità di effettuare la ricarica automatica dal proprio conto corrente, può avere altri 50 GB in regalo ogni mese, passando così da 100 GB a ben 150 GB totali, senza pagare nulla in più.

Vodafone Silver 150: più giga, stesso meccanismo conveniente

La seconda offerta è la Silver 150, una soluzione adatta a chi vuole ancora più dati disponibili. Include infatti 150 GB mensili in 4G, mantenendo invariati sia i minuti illimitati sia i 200 SMS. Questa offerta costa 9,99 euro ogni mese, ma come per la Silver 100 il primo mese è disponibile a soli 5 euro.

Anche qui è possibile attivare gratuitamente SmartPay e ottenere ulteriori 50 GB aggiuntivi, arrivando così a un totale di ben 200 GB ogni mese, sempre allo stesso prezzo.

Come attivare le nuove offerte Vodafone

Queste due offerte sono riservate esclusivamente ai clienti provenienti da Iliad e da tutti i principali operatori virtuali. Non sono invece attivabili da chi proviene da TIM, WindTre o altri grandi operatori tradizionali.

L’attivazione può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di Vodafone o presso uno dei punti vendita autorizzati. Il primo mese scontato a 5 euro rende ancora più conveniente provare una delle due nuove soluzioni.