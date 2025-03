Ameca: i robot sostituiranno i lavoratori umani?

L’arrivo del un nuovo robot umanoide di Engineered Arts, ha riacceso il dibattito sulla robotica. In particolare, si è discusso sulla possibile sostituzione dei lavoratori umani dall’intelligenza artificiale. Durante il Mobile World Congress di Barcellona, il robot Ameca ha catturato l’attenzione di molti. Ciò grazie alle sue interazioni incredibilmente realistiche. Vestito con un abito nero, un cardigan rosso e scarpe da ginnastica bianche, l’aspetto del robot era curato in ogni dettaglio. E non è tutto. Ameca è dotato di sistemi sofisticati di intelligenza artificiale. Con apprendimento automatico. Tali fattori combinati con avanzati algoritmi di riconoscimento facciale e voce, gli permettono di interagire con gli umani in modo fluido e naturale.

Le principali caratteristiche del nuovo “Ameca”

Quando un giornalista del Daily Mail ha domandato se i robot avrebbero mai sostituito i lavoratori umani, la risposta di Ameca è stata sia ironica che tagliente. Il robot ha lasciato intendere che dipende da quanto gli umani sono bravi nel loro lavoro. Tale risposta ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi la considerava una semplice battuta e chi, invece, la vedeva come un sottile avvertimento sulle capacità in crescita dell’AI.

Gli esperti sono divisi. Da un lato, ci sono quelli che credono che l’intelligenza artificiale e i robot avanzati come Ameca possano sostituire lavori tecnici e specializzati. Dall’altro lato, ci sono coloro che sostengono che i lavori fisici e quelli che richiedono creatività o intelligenza emotiva rimarranno al sicuro. Ciò almeno nel prossimo futuro.

Al di là delle preoccupazioni sul lavoro, c’è anche un dibattito più ampio su come l’AI potrebbe essere utilizzata per migliorare la produttività. Oltre che creare nuove opportunità. Se usata correttamente, l’AI potrebbe diventare un potente strumento di supporto per l’uomo. E non un suo sostituto. Il vero dubbio è se gli esseri umani riusciranno a mantenere il controllo sul progresso tecnologico.