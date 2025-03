Truffa via mail con un testo phishing: come agisce e come difendersi senza problemi

Quando si parla di truffa, il pericolo è sempre dietro l’angolo anche perché ce ne sono davvero tante che girano per il web e non solo. Le ultime starebbero arrivando tramite e-mail agli utenti, che vedendo nomi molto autorevoli ci cascherebbero senza pensarci troppo. In basso ci sono dei chiari esempi di come avvengono determinati inganni ed è per questo che abbiamo scelto di scrivere i messaggi truffa che ci hanno segnalato gli utenti. È così che il pubblico potrà rendersi conto del pericolo a cui va incontro.

Una nuova truffa frega il pubblico del web, ma il messaggio non è uno solo: eccone anche altri

Questo è il primo messaggio che gli utenti stanno trovando nella loro casella di posta elettronica in questi giorni. Si tratta di una truffa finalizzata a far iscrivere le vittime ad un finto sito di incontri con il solo scopo di rubargli i dati personali. Ecco il testo:

“Ciao, sono Luella, mi piacerebbe conoscerti.

Mi piace molto avere nuove esperienze e sicuramente non mi dispiace fare conoscenza di gruppo con altri.

Se poi sei sicuro di prendermi, sarai il mio unico uomo da conoscere.

Il mio nickname Luella-cake-69 è pubblicato su un sito di incontri.

Prova a trovarmi, chiacchieriamo.

Ti sto aspettando! Tuo, Luella“.

Ci sono anche altre problematiche legate ad un altro messaggio truffa, il quale usa più o meno lo stesso modus operandi. Ecco il testo scritto in basso che fa credere di aver esaurito lo spazio all’interno di iCloud, fate molta attenzione e leggete per bene in modo da non caderci in futuro:

“Ciao (nome della vittima)

Hai raggiunto il limite di spazio di archiviazione.

Il tuo spazio di archiviazione nel cloud è pieno.Ma con il tuo programma fedeltà ora puoi ricevere 50 GB extra per soli 2,99 € all’anno. Esegui l’upgrade prima che i file vengano eliminati dal tuo Cloud Drive.

Ricevi 50 GB“.