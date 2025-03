OnePlus al lavoro su un nuovo smartphone di fascia alta

OnePlus è pronta a lanciare un nuovo smartphone di fascia alta. Almeno secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal leaker Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo. Il dispositivo, ancora avvolto nel mistero, potrebbe rappresentare l’evoluzione dell’Ace 3V e prendere il nome di OnePlusAce 5V o 5S. Anche se il produttore non ha ancora fornito dettagli ufficiali, le specifiche trapelate fanno pensare a un modello dalle caratteristiche avanzate.

Nuovo OnePlus: un debutto atteso, ma limitato al mercato cinese

Il display del nuovo OnePlus dovrebbe essere un LTPS OLED da 6,83” con risoluzione 1,5K. Presenta poi una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, mantenendo un design piatto. Sotto la sua struttura è prevista l’adozione del potente MediaTek Dimensity 9400 Plus, affiancato da una fotocamera principale da 50MP. L’assenza di un teleobiettivo indica una scelta orientata alla semplicità. Mentre un nuovo tasto fisico, evoluzione dell’iconico Alert Slider, promette di migliorare l’esperienza utente.

La batteria potrebbe essere disponibile in due varianti. Ovvero una da 7.500mAh con ricarica rapida a 80W oppure da 7.000mAh con ricarica a 100W. Anche il design resta un’incognita. Secondo la fonte, lo smartphone avrà un’estetica “semplice”, ma non è chiaro cosa questo implichi concretamente. Ad esempio, se il dispositivo seguirà la linea dell’Ace 3V, potrebbe presentare un retro in metallo con un modulo fotografico verticale e sporgente. Mantenendo così uno stile minimalista ma elegante.

L’ufficialità del nuovo smartphone potrebbe essere questione di settimane. Il lancio dell’Ace3V è avvenuto a marzo, e il suo successore potrebbe arrivare con una tempistica simile. La sua commercializzazione però sembra destinata esclusivamente alla Cina. Proprio come già accaduto con altri modelli della serie Ace. Nonostante ciò, lo smartphone merita comunque la sua attenzione anche a livello mondiale. Lo scorso anno infatti , il OnePlus Ace3V è stato la base per il modello internazionale della serie Nord. Dunque se la storia dovesse ripetersi, è possibile che una variante simile arrivi anche nei mercati occidentali.

Tra gli appassionati del marchio, le reazioni sono contrastanti. Da un lato, vi è un certo entusiasmo per una batteria così capiente unita a un processore di alto livello. Dall’altro, alcuni dubitano che una configurazione simile possa rientrare nella serie Nord. In attesa di conferme ufficiali, il pubblico online continua a interrogarsi sulle scelte di OnePlus per il futuro. Le aspettative sono ovviamente già molto alte.