PosteMobile: la nuova promo con luce e gas

PosteMobile lancia una nuova offerta dedicata ai nuovi clienti che attivano una SIM con nuovo numero o portabilità e sottoscrivono un contratto Poste Energia per Luce e Gas. L’offerta, denominata Creami Extra Wow 150 Promo Cross Energia, è disponibile presso gli Uffici Postali. E sarà attivabile fino al prossimo 1 giugno 2025. Con un costo promozionale di soli 6,99 euro mensili, i clienti potranno usufruire di minuti e SMS illimitati. Insieme a 150 GB in 4G+. Ciò a condizione che la fornitura Poste Energia rimanga attiva. In caso di disattivazione, il costo mensile dell’offerta passerà al prezzo standard di 8,99 euro.

PosteMobile offre una nuova promo vantaggiosa

L’offerta prevede un costo iniziale per l’acquisto della SIM pari a 10 euro. A cui si aggiunge una prima ricarica di 10 euro, comprensiva del primo mese anticipato. Per attivare l’offerta, è necessario un codice promozionale da richiedere presso l’Ufficio Postale e non cedibile a terzi. Un dettaglio interessante riguarda la struttura dell’offerta. I 150 GB mensili sono composti da 10 GB di base e da un bonus mensile di 140 GB aggiuntivi. Per la prima mensilità vengono erogati entro 24 ore dall’attivazione. Mentre dal secondo mese in poi, contestualmente al rinnovo dell’offerta di PosteMobile.

Tra i servizi inclusi gratuitamente si trovano il servizio Ti cerco e Richiama ora. Insieme al controllo del credito residuo al numero 401212 e l’avviso di chiamata. Infine, è disponibile anche la possibilità di utilizzare l’hotspot senza costi aggiuntivi. È importante ricordare che, se gli utenti esauriscono i giga inclusi prima del rinnovo mensile, la navigazione viene automaticamente bloccata. È però disponibile l’opzione aggiuntiva Giga Extra. Quest’ultima consente di acquistare 1 GB di traffico aggiuntivo al costo di 1,99 euro.

Tale offerta si affianca alla già nota Promo Creami Extra Wow 150. Disponibile online senza obbligo di sottoscrizione di un contratto Poste Energia. La nuova promo di PosteMobile rappresenta un’interessante opportunità per chi desidera una soluzione combinata e vantaggiosa.