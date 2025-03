PosteMobile lancia Creami Extra WOW 50: una nuova super offerta

PosteMobile rinnova la sua offerta e lancia l’edizione 2024 di Creami Extra WOW 50. Ovvero un piano dedicato ai nuovi clienti che vogliono un servizio completo a un prezzo vantaggioso. Tale soluzione include chiamate e SMS illimitati. Oltre a 50GB di traffico dati in 4G+ con una velocità fino a 300Mbps. Il tutto a un costo mensile di soli 5,99€.

L’attivazione del piano prevede una spesa iniziale di 10€, sia per l’acquisto della SIM che per il costo di attivazione. In più, è richiesta una prima ricarica di altri 10euro, che copre il primo mese dell’offerta. L’acquisto può essere effettuato online, con operatore o direttamente presso gli uffici postali.

Promo PosteMobile: trasparenza e controllo sui costi

Uno dei punti di forza di Creami Extra WOW 50 è sicuramente la rete Vodafone su cui si appoggia PosteMobile. Grazie a questa infrastruttura, l’operatore garantisce una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Offrendo una navigazione stabile e veloce. L’hotspot è incluso senza costi aggiuntivi, permettendo agli utenti di condividere la propria connessione con altri dispositivi in modo semplice e immediato.

Oltre alla convenienza, CreamiExtra WOW50 si distingue per la trasparenza nelle tariffe. Se il credito sulla SIM non è sufficiente al momento del rinnovo, vengono applicate tariffe standard. Nello specifico 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent. per ogni SMS e 2€ al giorno per 500MB di navigazione, se la tariffa dati base è attiva. Per evitare addebiti imprevisti, è possibile gestire l’attivazione o la disattivazione della navigazione a consumo inviando un SMS gratuito al 4071160 o accedendo all’area personale su PostePay.

I servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”, insieme all’avviso di chiamata e al controllo del credito residuo al numero 401212, sono inclusi senza costi extra. Tutti i dettagli sulle condizioni contrattuali e sulle modalità di recesso sono disponibili online e presso gli uffici postali. Qui troverete anche moltissime altre soluzioni telefoniche possono fare a caso vostro.