Ops! Mobile supera Iliad con la promo da 300 GB, ecco quanto costa

OPS! Mobile è un operatore virtuale che si sta facendo notare nel panorama della telefonia mobile con offerte sempre più competitive. L’ultima arrivata si chiama OPS Special 300 GB e si rivolge a chi ha bisogno di una grande quantità di dati ogni mese, mantenendo però un costo fisso molto interessante.

Ops! Mobile offre il meglio: ecco 300 GB al mese

La promo garantisce 300 GB di traffico dati mensile sulla rete 4G, suddivisi in maniera particolare: 150 GB sono la base standard offerta da Ops! Mobile, mentre ulteriori 150 GB vengono offerti gratuitamente dal gestore come bonus extra per chi sceglie di portare il proprio numero. Un incentivo interessante per convincere nuovi utenti a cambiare operatore, scegliendo un’alternativa più economica rispetto ai classici gestori nazionali.

Oltre al corposo pacchetto di giga, l’offerta OPS Special 300 GB include anche minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali, consentendo così di chiamare in piena libertà qualsiasi numero fisso o mobile senza preoccuparsi di esaurire le soglie disponibili. Completano la promo anche 100 SMS, sufficienti per chi invia messaggi saltuariamente, prediligendo magari applicazioni come WhatsApp o Telegram per la comunicazione scritta quotidiana.

L’offerta ha un prezzo mensile fisso di 9,99€ al mese per sempre, una cifra competitiva considerando la quantità di GB offerti, soprattutto rispetto ai competitor diretti. Un aspetto importante è che la tariffa rimarrà invariata nel tempo, offrendo così una sicurezza agli utenti, ormai abituati ai frequenti aumenti del mercato.

Ops! Mobile non è per tutti, ecco chi può sceglierlo

La proposta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti che decidono di effettuare la portabilità del numero verso Ops! Mobile provenendo da qualsiasi altro operatore nazionale, tranne Vodafone. L’attivazione è semplice e veloce, ma richiede obbligatoriamente lo SPID per confermare l’identità digitale durante il processo.

Per quanto riguarda i costi, l’attivazione dell’offerta prevede un contributo una tantum di 9,90€, mentre la spedizione della SIM è gratuita e avviene comodamente a domicilio.

OPS Special 300 GB è dunque un’offerta da valutare attentamente, soprattutto per chi cerca tanti dati e trasparenza nei costi.