Kena 4,99 Imperdibile: la promozione è ancora disponibile

Non è ancora tempo di dire addio a Kena 4,99 Imperdibile. L’operatore virtuale KenaMobile sembra abbia deciso di prolungare la disponibilità della sua offerta fino alle 23:59 del 18 marzo 2025. Seppure la precedente scadenza fosse fissata al 12 marzo. Durante la mattinata del 13, la promozione sembrava essere terminata. Ma nel pomeriggio il countdown sulla pagina ufficiale è ripartito, confermando la nuova proroga.

Kena Mobile: connessione, servizi e condizioni di utilizzo

Questa offerta, attivabile solo online tramite una pagina dedicata, include numerosi servizi. Tra cui minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 100GB di traffico dati in 4G al costo di 4,99€ al mese. Per aderirvi, è necessario effettuare la portabilità del numero da operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri virtuali, con l’eccezione di ho. Mobile e Very Mobile.

Il costo di attivazione è di 5€, mentre la SIM viene fornita gratuitamente. In più, all’attivazione è richiesta una prima ricarica da 5euro. Portando così il costo iniziale complessivo a 10€. Grazie alla rete TIM, Kena offre copertura su 2G e 4G LTE, con una velocità massima di 60 lMbps in download e 30Mbps in upload. Dal maggio 2022, con l’ eliminazione del 3G, è stato introdotto anche il servizio VoLTE, che migliora la qualità delle chiamate.

Tutte le offerte dell’ operatore includono gratuitamente i servizi Segreteria Telefonica, Lo Sai e Chiama Ora. Mentre per chi viaggia in Europa, minuti e SMS possono essere utilizzati alle stesse condizioni nazionali, solo il traffico dati è limitato a 7GB al mese. Se questa soglia viene superata, la navigazione prosegue con un costo aggiuntivo di 0,154 centesimi per MB.

In caso di credito insufficiente, l’offerta viene sospesa e la SIM passa automaticamente al Piano Base Kena. Una soluzione prevede tariffe standard per chiamate, SMS e internet. Ad ogni modo, è possibile anticipare il rinnovo della promozione grazie al servizio Restart. Il quale consente di riottenere immediatamente tutti i contenuti dell’offerta.