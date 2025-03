Lycamobile: 150GB, minuti illimitati e 5G a meno di 6€!

Lycamobile ha appena lanciato una proposta che potrebbe far sorridere molti, soprattutto chi cerca un’offerta conveniente per navigare, chiamare e mandare messaggi senza pensieri. Se hai intenzione di passare a Lycamobile, questa potrebbe essere l’occasione giusta. Con il piano 5G Portin, portando il tuo numero da un altro operatore, ti aspettano 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, e anche 8GB di roaming in Europa. Il tutto per appena 5,99 euro al mese per il primo mese. E non finisce qui, perché i primi due rinnovi sono completamente gratuiti. Non male, vero?

Con Lycamobile, 150GB e 5G a soli 5,99€ al mese

Per attivare l’offerta, il processo è super semplice. Una volta che la portabilità del numero viene approvata, l’offerta parte subito, senza attese. Se per caso la portabilità non andasse a buon fine, niente paura: il piano rimane riservato per 30 giorni su un numero Lyca Mobile temporaneo, quindi avrai il tempo di risolvere. A conferma dell’attivazione, riceverai un messaggio, ma puoi anche chiamare il numero *137# per verificare che tutto sia a posto.

L’offerta è valida per 30 giorni, e si rinnova automaticamente. Ma attenzione, per farlo bisogna mantenere il credito sufficiente. Se capita di non avere abbastanza soldi per il rinnovo, niente panico: hai ben 90 giorni per rimettere tutto a posto e riattivarla senza perdere il piano. Un’altra cosa importante è la possibilità di navigare in 5G, ma ricordati che per farlo il tuo telefono deve essere compatibile con il 5G e devi trovarti in una zona coperta dalla rete.

La SIM che riceverai è anche abilitata al servizio VoLTE, che ti permette di effettuare chiamate in alta qualità, ma solo su dispositivi 4G compatibili. Inoltre, questa offerta è pensata per uso personale, quindi non puoi usarla per fini commerciali, e dovrai seguire le regole di utilizzo corretto in roaming. Non dimenticare che Lycamobile si riserva il diritto di modificare o ritirare l’offerta, ma lo farà sempre con un preavviso. In ogni caso, se stai cercando un’offerta completa e conveniente, questa potrebbe davvero fare al caso tuo!