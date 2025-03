TikTok: diffusi consigli medici da falsi medici

L’intelligenza artificiale sta compiendo importanti progressi. Ma con l’evoluzione di tali tecnologie si sta verificando anche un fenomeno preoccupante. Si tratta della diffusione di “finti esperti” digitali. In particolare, sui social media come TikTok, stanno proliferando avatar generati dall’AI che si presentano come medici. Tali avatar, pur non essendo persone reali, condividono consigli riguardo la salute che potrebbero essere fuorvianti e persino pericolosi. La situazione sta suscitando preoccupazioni, soprattutto perché milioni di utenti, spesso inconsapevoli, possono lasciarsi influenzare da tali contenuti.

TikTok: si diffondono i finti medici AI?

Suddetti medici digitali, spesso presentati come professionisti con anni di esperienza, danno consigli su argomenti come la nutrizione, la chirurgia estetica, la salute mentale e altro. Ciò spacciando rimedi non scientifici e a volte dannosi. Molti di tali avatar sono completamente creati da algoritmi che consentono di modellare volti umani e voci finemente dettagliate. Il problema principale è che, dietro tali presunti professionisti, non c’è alcuna competenza medica.

Spesso tali avatar vengono riutilizzati in diversi video e contesti. Assumendo ruoli completamente diversi, da medici a esperti di bellezza o fitness. La facilità con cui è possibile generare e distribuire video di suddetto tipo aumenta la diffusione della disinformazione. Mettendo in pericolo la salute di chi li segue. Molti esperti e creatori di contenuti stanno cercando di sensibilizzare gli utenti su come riconoscere tali falsi medici.

Alcuni segnali di allarme, come la non sincronizzazione tra labbra e audio o movimenti innaturali degli occhi, possono rivelare che una persona non è reale. Col tempo però, distinguere tali video sta diventando sempre più difficile. Gli avatar digitali diventano sempre più realistici. Ciò rende difficile per un utente medio capire se chi sta guardando è una persona vera o solo un contenuto AI.

La questione solleva anche importanti questioni etiche. Se è vero che l’uso di avatar generati dall’AI può essere utile in alcuni contesti, quando si tratta di consigli medici la questione diventa molto più delicata. Quando vengono diffusi contenuti errati o pericolosi, le conseguenze possono essere gravi. Con l’informazione sempre più a portata di clic, anche su piattaforme come TikTok, è essenziale sviluppare competenze critiche. Ciò per navigare tra tutti i contenuti e sapersi proteggere dalla disinformazione.