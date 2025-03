Firefox a rischio blocco: OGGI è l’ultima occasione per evitare il disastro

Oggi, 14 marzo, è una data critica per gli utenti di Firefox. Il rischio è altissimo! Chi non aggiorna il proprio browser rischia di perdere funzionalità essenziali e trovarsi senza protezioni di sicurezza. Scade uno dei certificati root, quell’autorità invisibile ma fondamentale che garantisce autenticità e protezione in rete. Una scadenza che riguarda solo coloro che non hanno aggiornato Firefox da tempo, è vero, ma le conseguenze possono essere ugualmente devastanti.

Chi è rimasto indietro di parecchie versioni di Firefox potrebbe trovarsi con estensioni disabilitate e servizi di streaming bloccati. Si parla, in particolare, di utenti che utilizzano versioni precedenti alla 128 o che si affidano ancora a Firefox ESR, ma fermo alla versione 115.12. La scadenza del certificato potrebbe far saltare il funzionamento di sistemi che dipendono da aggiornamenti remoti o da verifiche di sicurezza crittografica. Ma perché è così urgente? Non si può semplicemente ignorare l’aggiornamento. Da domani, la situazione diventerà ingestibile. Non aggiornare significherà rinunciare alla sicurezza di Firefox, ma anche a uno degli strumenti più utilizzati, il supporto al DRM, essenziale per piattaforme come Netflix. E senza estensioni attive, il browser rischia di diventare un guscio vuoto, privo di personalizzazioni che rendono la navigazione fluida e sicura.

Dispositivi con Firefox non aggiornati: che potrebbe accadere?

I più vulnerabili sono coloro che usano sistemi operativi non più supportati come Windows 7, 8 o vecchie versioni di macOS. Non tutti potranno aggiornare direttamente alla versione principale di Firefox, ma esiste una via d’uscita. Mozilla ha esteso per altri sei mesi il supporto di Firefox ESR 115. È una soluzione temporanea, ma garantirà almeno la sopravvivenza di funzioni cruciali. Cosa accadrebbe se ci si ostinasse a non fare nulla?

Continuare a navigare con un certificato root scaduto significherebbe esporsi a rischi sempre più concreti. Cyber-attacchi, perdita di dati, vulnerabilità, la lista dei pericoli è lunga. E se il browser smettesse improvvisamente di funzionare proprio quando ne avete più bisogno? Non ci sarebbe via di uscita. La raccomandazione di Mozilla è quella quindi di aggiornare immediatamente per evitare il collasso. Anche sui dispositivi non più supportati è possibile passare alla versione più recente di ESR. Oggi dunque è l’ULTIMA OCCASIONE. Non intervenire potrebbe significare rinunciare a tutto ciò che rende Firefox affidabile, veloce, sicuro.