Google e AdHawk: un’azione strategica per il futuro degli occhiali smart

Google è vicina a un’importante acquisizione nel settore della tecnologia indossabile. La società madre, Alphabet Inc., infatti sta per finalizzare l’acquisto di AdHlawk Microsystems. Ovvero una startup canadese specializzata nel tracciamento oculare. L’accordo, del valore di 115milioni di dollari, prevede un pagamento immediato di 100 milioni. Mentre i restanti 15milioni dipenderebbero dal raggiungimento di determinati obiettivi aziendali.

Google e AdHawk: un’innovazione che potrebbe cambiare il mercato

Secondo fonti interne, l’intesa potrebbe chiudersi entro la settimana. Ma nulla è ancora ufficiale. Google non ha rilasciato dichiarazioni, e AdHawk non ha risposto alle richieste di commento. Fondata nel 2017 a Waterloo, Ontario, la società ha sviluppato una tecnologia innovativa. Una novità che consente di tracciare con estrema precisione i movimenti oculari. Questo sistema, utilizzato nei suoi occhiali MindLink, potrebbe rappresentare un passo fondamentale per il rilancio degli smart glasses.

L’acquisizione di AdHawk si inserisce in un contesto di forte competizione nel settore dei dispositivi indossabili. Google infatti non si è fermata dopo il fallimento commerciale dei GoogleGlass. Al contrario, ha continuato a investire in ricerca e sviluppo per esplorare nuove possibilità nel campo degli occhiali intelligenti. Ecco quindi che l’integrazione della tecnologia di tracciamento oculare potrebbe essere l’elemento chiave. Una soluzione per rendere i futuri accessori più efficienti e competitivi.

Uno dei punti di forza di AdHawk è la capacità di realizzare componenti a basso consumo energetico. Ma che siano in grado di analizzare in tempo reale la posizione della pupilla e della cornea. Tale tecnologia è particolarmente utile per migliorare l’interazione tra utente e dispositivo. Riducendo il ritardo nelle risposte e aumentando la naturalezza dell’esperienza d’uso. Oltre alla sua innovazione tecnologica, AdHawk può contare sul supporto di importanti investitori del settore. Tra questi figurano nomi di rilievo come Samsung, Intel, HP e Sony. Anche EssilorLuxottica, azienda leader nella produzione di occhiali e partner di Meta, ha investito nella startup canadese.

Insomma, se l’accordo dovesse concretizzarsi, Google potrebbe utilizzare la tecnologia di AdHawk per sviluppare nuovi occhiali smart. Accessori che siano capaci di competere con i dispositivi di aziende come Meta e Apple. L’integrazione del tracciamento oculare con l’intelligenza artificiale potrebbe quindi rappresentare la svolta definitiva per portare gli smart glasses nel mercato di massa.