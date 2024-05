Alla Google I/O 2024, l’aria era carica di eccitazione e speranza per ciò che il futuro avrebbe portato. Google ha fatto un tuffo nel domani dell’intelligenza artificiale, tirando fuori un sacco di idee fresche e rivoluzionarie. Ma tra tutte le novità, una ha davvero colpito l’attenzione di tutti: il ritorno dei Google Glass.

i Google Glass potenziati dal sistema AI

Durante la sessione dedicata al Project Astra, Sundar Pichai, il grande capo di Google, ha lasciato intendere che i Google Glass potrebbero tornare in azione, ma questa volta con una marcia in più grazie all’intelligenza artificiale. In un’intervista a CNBC dopo il keynote, Pichai ha confermato che la squadra sta mettendo a punto nuovi prototipi di occhiali che sfruttano il sistema AI di Project Astra.

Pichai ha detto che il look unico dei Google Glass si sposa alla perfezione con le nuove funzionalità avanzate offerte da Project Astra. Durante la dimostrazione, hanno mostrato un prototipo che ha dato un assaggio di ciò che potrebbero fare questi occhiali potenziati dall’IA: dalla correzione di disegni a mano libera su lavagne alla generazione di idee, tipo creare nomi per band.

Anche se non abbiamo avuto tutti i dettagli sulla progettazione e sulle funzioni precise dei nuovi Google Glass, l’entusiasmo è salito alle stelle. Tutti discutevano animatamente e facevano previsioni su come questi occhiali potrebbero cambiare la nostra vita quotidiana.

Una nuova era per la tecnologia

Insomma, sembra che stiamo solo raschiando la superficie di un’enorme torta di possibilità. È come essere allo spettacolo di apertura di un film attesissimo, con tutte le speranze e le aspettative per quello che verrà dopo. Questo ritorno dei Google Glass potrebbe essere solo l’inizio di un periodo incredibile di innovazione e cambiamento. Siamo pronti a vedere dove ci porterà questa nuova avventura nel mondo dell’intelligenza artificiale, con tutti i suoi alti e bassi, ma soprattutto con la speranza di fare la differenza nella nostra vita di tutti i giorni.