RTX 5090: i prezzi al mercato nero in Cina arrivano alle stelle

A quanto pare, nelle ultime settimane la Cina sta vivendo una vera e propria febbre dell’oro legata però alle schede grafiche di ultima generazione presentate dall’azienda Nvidia, i prodotti in questione, già difficili da reperire di per sé, sono diventati un vero e proprio oggetto dei desideri dal momento che consentono l’esecuzione di intelligenza artificiale senza nessun tipo di problema pur trattandosi di prodotti destinati alla fascia consumer.

DeepSeek R1 il catalizzatore

A catalizzare questa vera e propria caccia alla scheda grafica è stato il modello di intelligenza artificiale rilasciato da poco in grado di essere eseguito su schede grafiche dedicate anche al gaming dal momento che l’azienda dietro il suo sviluppo ha rilasciato versioni distillate in grado di essere eseguite nonostante i 681 miliardi di parametri che caratterizzano il modello, ciò infatti richiede 21 GB di RAM video che la scheda top di gamma RTX 5090 soddisfa abbondantemente, la scheda risulta letteralmente introvabile e al mercato nero viene venduta cifre che oscillano intorno ai 5000 € al cambio, prezzo che nonostante tutto, rende la scheda video comunque difficile da reperire.

Come se non bastasse oltre al Merca mercato nero, anche i siti di e-commerce funzionanti in Cina mostrano prezzi davvero sbalorditivi, schede video appartenenti all’ultima generazione sono vendute a cifre che possono arrivare addirittura a 10.000 €, tutti vogliono una di queste schede dal momento che consentono l’accesso a modelli di intelligenza artificiale complessi senza nessun tipo di problema, non si vedeva una caccia alla scheda video così serrata dai tempi della pandemia dove era davvero impossibile riuscire a reperire una scheda dal momento che erano presenti anche numerosi bot che riuscivano ad acquistare le schede, non appena veniva ricaricato il magazzino.

Insomma c’è poco da aggiungere, ciò che l’azienda californiana voleva assolutamente evitare si sta verificando per l’ennesima volta nonostante da tanto tempo ormai l’azienda introduca dei blocchi all’accesso a questa tipologia di schede a coloro che vogliono utilizzarle per fini diversi da quelli gaming.