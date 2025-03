Netflix: le novità in arrivo a marzo

Netflix continua ad incentivare l’arrivo di nuovi utenti, con un catalogo in continuo aggiornamento. A tal proposito, con l’arrivo di marzo, stanno per arrivare nuove serie tv e film. Tra le novità più attese spicca The Electric State. Un’avventura sci-fi spettacolare firmata dai registi di Avengers: Endgame. La storia ci porta in un’America alternativa degli anni ’90, dove la giovane Michelle (interpretata da Millie Bobby Brown) intraprende un viaggio per ritrovare il fratello scomparso. Accompagnata da un robot dall’aspetto buffo e da un contrabbandiere interpretato da Chris Pratt. Una storia emozionante in arrivo su Netflix dal 14 marzo.

Netflix: ecco le novità in arrivo

Dal 21 marzo arriva anche Little Siberia. Tutto ha inizio con la caduta di un meteorite in una cittadina finlandese. Un evento che cambierà la vita del prete veterano Joel. Custodire il reperto si rivela una sfida piena di pericoli e rivelazioni personali. Un’altra grande novità è Il Gattopardo. Una serie che riprende il celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un racconto epico e intriso di emozioni, che ci porta nella Sicilia del XIX secolo. La prima stagione sarà disponibile su Netflix dal 5 marzo.

Segreti e scommesse segue la storia di Isa, un ex esperto di scommesse sportive che si ritrova a collaborare con il fantasma di un uomo d’affari per scoprire la verità sulla sua morte. Disponibile su Netflix dal 20 marzo. Nel cuore di Madrid del 1880, Manuale per signorine racconta la storia di Elena Bianda, la dama di compagnia più ricercata della città, che aiuta le giovani a trovare il marito perfetto. Tutto cambia quando si ritrova alle prese con tre sorelle ribelli. La serie sarà disponibile dal 28 marzo. La serie The Residence è caratterizzata dalla presenza di un omicidio alla Casa Bianca, 132 stanze, 157 sospettati e un detective eccentrico. Ingredienti perfetti per un mistero intrigante e ricco di colpi di scena. La serie arriverà il 20 marzo.

Gli appassionati di motori non possono perdere la settima stagione di Formula 1: Drive to Survive. Torna sulla piattaforma dal 7 marzo con immagini esclusive, interviste e retroscena inediti. Infine, torna Nuova Scena con la seconda stagione. Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sono pronti a scovare nuovi talenti nel rap italiano. In arrivo su Netflix dal 31 marzo.