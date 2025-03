Auto, tema del momento sono le accise su benzina e diesel

In questi giorni si è tornato a parlare della situazione economica dello Stato in merito alle accise su benzina e diesel. Infatti si stanno rivedendo i consumi delle auto e di conseguenza la spesa annua degli italiani per acquistare il carburante. Il governo sta cercando delle strade alternative in modo da non aumentare di troppo il loro prezzo. Si stava pensando di mettere un’ unico prezzo sia per la benzina che per il diesel dato l’ aumento di auto in circolazione di quest’ ultimo tipo.

L’ aumento previsto è di qualche centesimo che probabilmente sarà poco, ma complessivamente un grande incasso per l’ erario. Questo perché i carburanti sono molto importanti per lo Stato dato che rappresentano una parte dei loro incassi. Il motivo di tanti dibattiti è proprio questo, per cui si sta cercando una soluzione che vada bene per tutti. La situazione economica dello Stato da questo punto di vista è molto buona dato che gli italiani spendono molto in carburante data la grande necessità.

Auto, ecco quanto spendono gli italiani per benzina e diesel

Lo scorso anno gli italiani hanno speso 69,8 miliardi di euro per il carburante, anche se c’è stato un calo dell’ 1,4% rispetto al 2023. Infatti i prezzi erano 1,86 per la benzina e 1,79 per il diesel; l’ anno scorso invece erano 1,82 per la benzina e 1,72 per il diesel. Dei 69,8 miliardi spesi, 38,5 miliardi di euro sono finiti nelle casse dello Stato. Dall’ introduzione dell’ Euro nel 2002 fino al 2024, i consumi di benzina sono passati da 21,5 a 11,6 miliardi di litri. Per quanto riguarda il diesel, i consumi sono passati da da 25,6 miliardi a 28,3 miliardi di litri. Questo ha significato una riduzione di guadagno per la benzina, ma un aumento per il gasolio. Nel 2024 i prezzi erano oscillati tra 1,77 euro e 1,92 per la benzina e tra 1,67 e 1,83 per il diesel.

Questo resoconto totale fa pensare ad una possibile uguaglianza nei prezzi dato l’ aumento di circolazione di veicoli diesel. Lo Stato quindi valuterà quale strada prendere anche in relazione ad un guadagno maggiore in futuro.