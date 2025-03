WhatsApp migliora la privacy nelle videochiamate

Le videochiamate sono diventate un elemento essenziale della comunicazione quotidiana. Ma non sempre chi riceve una chiamata è pronto a mostrarsi in video. Ecco quindi che WhatsApp ha deciso di risolvere questo problema. In che modo? Con un nuovo aggiornamento che migliora la tutela della privacy degli utenti Android. La versione beta 2.25.7.3 infatti introduce una funzione che permette di disattivare la fotocamera prima di accettare una chiamata.

WhatsApp aggiunge un’icona per scegliere se attivare la fotocamera

Fino ad oggi, chi riceveva una videochiamata non aveva scelta. Ovvero accettando, la fotocamera si attivava automaticamente, esponendo immediatamente il volto della persona. Con il nuovo aggiornamento, invece, sarà possibile decidere in anticipo se partecipare con o senza video. Questa modifica garantisce un maggiore controllo sulle proprie interazioni e protegge la privacy di chi non vuole mostrarsi subito. O magari preferisce avviare la conversazione solo in modalità audio.

Tale innovazione porta all’ introduzione di una nuova icona che compare al momento della ricezione della chiamata. Grazie a questa funzione, come già ribadito, chi riceve una videochiamata potrà spegnere la fotocamera con un semplice tocco prima di rispondere. In questo modo, la chiamata inizierà solo con l’audio, evitando situazioni imbarazzanti o indesiderate.

Questa piccola, ma importante innovazione rappresenta un passo avanti per WhatsApp nel garantire una maggiore tutela dell’immagine dei suoi utilizzatori. La piattaforma di messaggistica quindi continua a evolversi. Aggiungendo ogni volta opzioni volte a migliorare la sua esperienza d’uso e a rendere le interazioni più sicure.

Per ora, tutto ciò è disponibile solo nella versione beta dell’app, riservata a un numero limitato di tester. Non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il suo rilascio nella versione stabile. Ma si prevede che verrà distribuita a tutti già nelle prossime settimane. Ovviamente si tratta di una speculazione non ancora ufficiale da prendere sempre con estrema cautela.