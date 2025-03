Apple rivoluziona iOS e macOS: il più grande cambiamento degli ultimi dieci anni

Un nuovo capitolo si apre per Apple. L’azienda di Cupertino infatti sta preparando una trasformazione senza precedenti per i suoi sistemi operativi. iOS 19 e macOS 16 subiranno un restyling radicale che promette di rendere l’interfaccia più coerente, moderna e intuitiva. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, le modifiche interesseranno ogni aspetto grafico. Dalle icone ai menu, dai pulsanti di sistema alle finestre delle applicazioni.

L’ispirazione arriva da visionOS, il software del visore Vision Pro. Il quale è caratterizzato da elementi traslucidi, effetti vetrosi e schede stratificate. L’obiettivo? Un’esperienza più fluida e un passaggio più naturale tra i dispositivi dell’ecosistema Apple.

Apple: l’annuncio ufficiale atteso alla WWDC 2025

Questo cambiamento non sarà solo estetico. In quanto Apple desidera migliorare anche la navigazione e l’usabilità, adattandosi alle esigenze degli utenti di oggi. Il progetto di redesign è guidato da Alan Dye, responsabile del design software dell’azienda. Il quale lavora con un team di oltre 300 persone. Dopo l’addio di Jony Ive nel 2019, l’ azienda ha cercato un nuovo equilibrio tra innovazione e funzionalità, e questa rivoluzione software potrebbe essere la risposta. Con oltre due miliardi di dispositivi attivi nel mondo però, un aggiornamento così profondo non è privo di rischi. Eventuali modifiche poco apprezzate potrebbero scatenare critiche. Proprio come già accaduto con il recente redesign dell’app Foto.

L’attesa per il nuovo software finirà a giugno. Esattamente quando Apple svelerà i dettagli alla Worldwide Developers Conference. Le nuove versioni segneranno il più grande aggiornamento dal 2020 per i Mac e dal 2013 per gli iPhone. Esse sono conosciute internamente con i nomi in codice “Luck” per iOS e iPadOS 19 e “Cheer” per macOS 16. Il pubblico potrà aspettarsi un’interfaccia più omogenea tra dispositivi. Senza però rinunciare alle caratteristiche tipiche di ciascuna piattaforma.

Alcuni indizi di questa evoluzione sono già visibili.

Recenti applicazioni come AppleSports e AppleInviti presentano un’estetica rinnovata. Caratterizzata da pulsanti più arrotondati, sfondi colorati e un forte utilizzo di trasparenze. Questo nuovo linguaggio visivo sarà il cuore del prossimo aggiornamento. Segnando un punto di svolta nel modo in cui gli utenti interagiscono con i device Apple.

Insomma, dopo un periodo di vendite in calo, l’azienda spera che questa rivoluzione possa riaccendere l’interesse del pubblico. L’aggiornamento sarà disponibile su tutti i dispositivi che attualmente supportano le versioni più recenti dei sistemi operativi Apple, garantendo un’evoluzione senza interruzioni per tutti.