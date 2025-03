WhatsApp: 3 funzioni uniche da scoprire adesso, sono segretissime

Esistono funzionalità che riguardano WhatsApp di cui gli utenti non sono a conoscenza ma che potrebbero cambiare il corso delle cose. Si tratta di tre applicazioni di terze parti peraltro molto famose che sono diventate fedeli compagne di viaggio di tantissimi utenti.

WhatsApp: sono queste le funzioni segrete

La prima funzionalità di cui si discute tantissimo negli ultimi tempi riguarda lo spionaggio su WhatsApp anche se non si tratta di quello di cui tante persone hanno paura. Un tempo infatti era possibile ficcare il naso all’interno delle varie chat di altri utenti, mentre oggi tutto questo non è più possibile. WhatsApp infatti ha cancellato il fenomeno che prima in pensieri al pubblico, anche se adesso esiste un’applicazione meglio nota con il nome di Whats Tracker. Questa permette di scegliere all’interno della propria rubrica alcuni numeri da tenere d’occhio durante il corso della giornata, conoscendo peraltro in maniera molto dettagliata gli orari precisi di accesso e di uscita da WhatsApp.

In poche parole, l’utente che usa questa applicazione, riceverà una notifica quando la persona da lui scelta entrerà o uscirà da WhatsApp. Infine quando terminerà la giornata, ecco anche il report completo con gli orari tracciati precisamente tra uscite ed entrate. L’applicazione, così come le altre due, è totalmente gratuita e non porta alcun tipo di problema con la legge.

L’altra piattaforma molto nota tra gli utenti WhatsApp si chiama invece Unseen. Questa garantisce ogni volta la possibilità di leggere i messaggi che arrivano sulla piattaforma di messaggistica ma senza comparire online e di conseguenza senza aggiornare l’ultimo accesso. Questo significa dunque che si farà in modo di essere totalmente invisibili pur avendo sotto controllo l’intera situazione.

Per chiudere ecco l’altra applicazione che si chiama WAMR. Questa include al suo interno la possibilità di recuperare i messaggi cancellati di proposito dagli utenti in una chat, ma ovviamente bisogna scaricarla prima: non funzionerà se si cercherà di recuperare un messaggio cancellato prima che questa venga scaricata.