WhatsApp: le emoticon arrivano in tribunale, quando un emoji può fare la differenza

Le conversazioni su WhatsApp oggi possono diventare prove decisive in un processo. Ebbene si. Un Emoji inviata in chat può essere interpretata come un consenso a un accordo economico o come prova di infedeltà in una separazione. Diversi tribunali italiani hanno riconosciuto a questi simboli un valore probatorio. Trasformandoli in elementi determinanti per cause civili e familiari.

WhatsApp: Privacy e limiti legali, il confine tra prova e violazione

A stabilire un precedente è stato il Tribunale di Foggia con la sentenza n.1092/2022. Durante la quale l’invio di cuoricini all’amante sono stati considerati una conferma del tradimento, con conseguenze sulla separazione tra i coniugi. Anche il Tribunale di Napoli ha seguito questa linea. Riconoscendo che un pollice in su può equivalere a un’assunzione di responsabilità economica, come nel caso della sentenza n.522 dell’8 febbraio 2025. In un’altra vicenda, il Tribunale di Milano ha stabilito che un messaggio vocale inviato su WhatsApp può essere sufficiente per confermare un accordo finanziario, senza necessità di firme o PEC.

Il fenomeno non si limita però solo ai rapporti privati. Anche l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno iniziato a considerare le conversazioni WhatsApp come prove valide nei procedimenti fiscali. Ma perché un messaggio abbia valore legale, la sua autenticità non deve essere contestata dalla persona a cui è rivolto. In quanto se il destinatario nega la veridicità della chat, questa potrebbe perdere valore in tribunale.

L’uso delle chat in ambito legale apre il dibattito sul rispetto della privacy. La Corte di Cassazione ha chiarito che le prove devono essere raccolte lecitamente: uno screenshot ottenuto accedendo di nascosto allo smartphone del partner, ad esempio, non può essere usato in tribunale. Questo principio serve a bilanciare la necessità di giustizia con il diritto alla riservatezza.

Le nuove sentenze dimostrano come la tecnologia stia cambiando il modo di amministrare la giustizia. Se un tempo le prove si basavano su documenti cartacei e testimonianze dirette, oggi bastano un emoji o un vocale per influenzare una sentenza. L’evoluzione digitale porta con sé opportunità e rischi. Rendendo necessario un equilibrio tra l’uso delle nuove prove e la tutela dei diritti personali.