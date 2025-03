Passa a Vodafone Bronze Plus e ottieni traffico dati illimitato!

Vodafone ha lanciato un’offerta dedicata a chi decide di passare alla compagnia mantenendo il proprio numero di telefono. Con un costo mensile di 9,99 euro, il piano Bronze Plus include minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali e una generosa quantità di dati per la navigazione in internet. L’elemento più interessante riguarda proprio i Giga disponibili: chi sceglie l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente avrà accesso a traffico dati illimitato, mentre in caso di pagamento tramite ricarica, il pacchetto prevede un tetto mensile di 150 Giga.

Vodafone lancia l’offerta Bronze Plus

L’offerta è valida anche per la rete 5G, ma per usufruirne è necessario avere un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dal servizio. Inoltre, per chi viaggia all’interno dell’Unione Europea, Vodafone mette a disposizione 12,6 Giga senza costi aggiuntivi.

Un altro punto su cui l’operatore punta è la stabilità del prezzo. Chi attiva l’offerta e mantiene l’addebito automatico si vedrà garantito il costo fisso per 24 mesi, senza rischiare rimodulazioni o aumenti inattesi. Questa condizione può rappresentare un vantaggio per chi cerca una tariffa senza sorprese nel medio-lungo periodo.

L’offerta, però, non è aperta a tutti. È riservata a chi proviene da alcuni operatori specifici, tra cui Iliad, Poste Mobile, Coop Voce e diversi altri operatori virtuali. Non è quindi disponibile per chi è già cliente Vodafone o per chi proviene da operatori come TIM o WindTre.

Per chi attiva il piano online, c’è un ulteriore vantaggio: la SIM viene spedita gratuitamente, evitando i costi di attivazione che spesso si trovano nei negozi fisici. Inoltre, scegliendo il pagamento automatico, si può dire addio alle ricariche manuali, grazie a un sistema che ricarica automaticamente il credito residuo ogni volta che scende sotto i 5 euro.

L’offerta include anche il piano tariffario Vodafone 25 New, che comprende alcuni servizi aggiuntivi come la segreteria telefonica e il servizio di continuità in caso di credito insufficiente. Un’opzione che sembra pensata per chi vuole una connessione sempre disponibile, senza il rischio di rimanere senza traffico dati o minuti nei momenti meno opportuni.