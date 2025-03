ho Mobile, ritorna la super promo da 5,99 euro al mese

Soltanto per pochi giorni l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di fare un regalo ai suoi nuovi clienti proponendo qualcosa di eccezionale. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha fatto ritornare disponibile una delle sue super offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla super promo nota come ho. 5,99 100 GB. Questa offerta è già stata proposta in passato dall’operatore e ha riscosso un enorme successo. Ora, però, è finalmente ritornata.

ho Mobile, ritorna disponibile la super promo ho. 5,99 100 GB

A partire dalla giornata del 10 marzo 2025 è tornata a disposizione degli utenti una super promozione dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super promo denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima era già stata proposta in passato, ma ora è tornata a disposizione degli utenti. In particolare, l’offerta rimarrà disponibile per circa due settimane.

Secondo quanto riportato online, infatti, l’offerta in questione rimarrà disponibile all’attivazione fino al prossimo 28 marzo 2025. Non è tuttavia da escludere che l’operatore possa decidere di prorogare nuovamente la sua disponibilità, ma per scoprirlo dovremo attendere il 28 marzo 2025. Questa promo sarà a disposizione di tutti i nuovi clienti, compresi sia chi attiverà un nuovo numero sia chi richiede la portabilità da altri operatori telefonici rivali. Tra questi, sono ad esempio inclusi Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Lyca Mobile, Daily Telecom, Foll-In e Green Telecomunicazioni.

In base all’operatore di provenienza, gli utenti dovranno poi sostenere un costo di attivazione, che parte da 2,99 euro. ho. 5,99 100 GB arriva ad includere ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, il bundle arriva ad includere ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Insomma, tutti gli interessati a cambiare offerta dovranno affrettarsi per attivare questa super promo.