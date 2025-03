Un Galaxy S25 Ultra da 13.000 dollari: lusso o eccesso?

Nel mondo degli smartphone di fascia alta, i prezzi elevati non sono una novità. Alcune creazioni però superano ogni limite, trasformandosi in veri e propri oggetti di lusso. È il caso del Galaxy S25 Ultra Viper. Ovvero l’ultima stravaganza firmata Caviar, brand di Dubai specializzato in personalizzazioni esclusive. Questo dispositivo non è un semplice telefono, ma una dichiarazione di status. Pensata appositamente per chi non si accontenta di un comune top di serie.

Galaxy S25 Ultra, un pezzo unico destinato a pochi

L’ispirazione arriva direttamente dal mondo di John Wick, celebre personaggio cinematografico. In particolare dalla sua pistola, la Pit Viper. Un’idea che si riflette nel design del dispositivo, che riproduce dettagli estetici dell’arma. La sua struttura è realizzata in titanio e rivestita con trattamento PVD, lo stesso utilizzato negli orologi di lusso. Il tutto impreziosito da inserti in oro 24 carati. La particolarità più evidente è il retro dello smartphone. Il quale integra la silhouette della Pit Viper, con tanto di impugnatura decorata e una clessidra incastonata. Un dettaglio che evidenza ulteriormente lo stile sfarzoso e appariscente di questo modello.

Caviar ha prodotto un solo esemplare di questo esclusivo Galaxy S25 Ultra. Si tratta infatti di un oggetto da collezione più che un telefono pensato per l’uso quotidiano. Il prezzo supera i 13.000 dollari. Un valore che parte, malgrado tutto, essere giustificato dalla scelta dei materiali pregiati e dall’artigianalità della lavorazione. Resta però il dubbio su chi possa davvero desiderare uno smartphone del genere. Per alcuni è un’espressione di stile e raffinatezza, per altri una dimostrazione di eccesso e sfarzo fuori luogo.

Non è la prima volta che Caviar propone cellulari personalizzati dal valore esorbitante. Il pubblico si divide tra chi ammira l’eccentricità di questi prodotti e chi li considera semplici stravaganze per ricchi. Resta il fatto che, con il suo design unico e il prezzo proibitivo, il Galaxy S25 Ultra Viper non passerà inosservato.