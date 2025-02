Samsung Galaxy S26 Ultra: un passo indietro per la batteria

Le aspettative per la batteria del Samsung Galaxy S26 Ultra erano piuttosto elevate. Le prime voci indicavano un possibile aumento della capacità. Insieme a valori che avrebbero potuto arrivare a 6.000 o addirittura 7.000mAh. Ciò grazie all’introduzione della tecnologia al silicio-carbonio (Si-C). Un cambiamento che avrebbe rappresentato una vera rivoluzione, soprattutto per un dispositivo come l’S26 Ultra, già noto per le sue prestazioni avanzate. Una recente fuga di notizie però ha ribaltato queste aspettative, rivelando che la realtà potrebbe essere ben diversa.

Galaxy S26 Ultra: tecnologia Si-C e possibili scelte di design

Secondo il leaker PandaFlash, noto per le sue informazioni spesso verificate, la batteria del Galaxy S26 Ultra non arriverà nemmeno vicino ai numeri inizialmente previsti. Le sue fonti, cinque in tutto e tutte interne a Samsung, confermerebbero che la capacità della batteria si fermerà a soli 5.500mAh. Certo un miglioramento rispetto ai 5.000mAh del modello attuale. Ma decisamente inferiore a quanto ipotizzato dai rumor iniziali.

In più, PandaFlash è talmente sicuro di questa previsione da dichiarare pubblicamente che, se si sbagliasse, sarebbe disposto a rinunciare al suo account Twitter. Nonostante alcuni follower suggeriscano che potrebbero esserci differenze tra il prototipo e il modello finale, il leaker ha raddoppiato la sua previsione. Egli infatti è arrivato ad affermare che la capacità reale potrebbe essere ancora inferiore, arrivando a 5.400mAh.

Se la batteria non è destinata a essere una grande rivoluzione, il dubbio più grande riguarda l’utilizzo della tecnologia al silicio-carbonio. Ci si domanda così come verrà utilizzato lo spazio extra dello smartphone. È possibile però che Samsung stia puntando su un design più sottile. Magari un miglioramento dei sensori fotografici o una gestione dell’energia più efficiente, come suggerito da alcuni esperti.

Insomma, se da un lato la capacità della batteria non sembra destinata a stupire, resta una domanda. Ovvero se questa scelta rappresenti una strategia di design e sicurezza a lungo termine o una semplice limitazione tecnica. Gli utenti dovranno forse fare i conti con un Galaxy S26 Ultra meno impressionante sul fronte della batteria, ma con altre novità da scoprire.