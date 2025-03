Mercedes-AMG: il SUV da 1.000 CV continua la fase di test

Sono veramente tanti i progetti su cui la casa automobilistica Mercedes sta lavorando al fine di proporre agli appassionati del marchio nuovi modelli con prestazioni eccellenti. Sarebbe bello parlare un po’ di tutte le novità ma oggi puntiamo l’attenzione su un modello in particolare che il team di esperti di AMG sta perfezionando prima del lancio ufficiale.

Tra le strategie e i progetti di Mercedes-AMG, infatti, c’è anche un SUV che secondo alcune indiscrezioni potrebbe avere circa 1.000 CV. Ad attirare l’attenzione nelle scorse ore, la diffusione di alcune foto spia che vedono come protagonista il nuovo modello del marchio automobilistico tedesco. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono emersi.

Mercedes-AMG: le foto spia del nuovo SUV

Il nuovo SUV su cui il marchio tedesco sta lavorando è un modello realizzato da zero e, dunque, non deriva da nessun altro veicolo presente attualmente nella gamma Mercedes. Come sempre, le foto spia che vengono diffuse prima di un debutto ufficiale ci consentono di conoscere alcuni dettagli per avere un’idea più chiara di come potrà essere la versione definitiva che giungerà su strada.

Osservando le nuove immagini diffuse nelle scorse ore, è possibile notare che si tratterà di un veicolo da forme muscolose e con un frontale contraddistinto dalla presenza di una griglia Panamericana AMG reinterpretata. Oltre a ciò, sembrerebbero non mancare alcuni dettagli che ricordano la nuova AMG GT elettrica.

Rivolgendo lo sguardo al profilo della vettura, è possibile vedere le maniglie delle portiere con un design a filo con la carrozzeria. Al posteriore non passano certamente inosservati i gruppi ottici e un piccolo lunotto. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, sappiamo solamente che questo nuovo SUV elettrico avrà alla base la piattaforma AMG.EA.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questo nuovo SUV che potrebbe giungere su strada conquistando molti utenti e andando a sfidare tanti altri modelli.