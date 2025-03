ho. Mobile: la promo migliore ha 200 GB, ecco anche il 5G gratis

ho. Mobile ha aggiornato il suo catalogo con una nuova offerta che introduce finalmente il 5G, garantendo tanti Giga a un prezzo competitivo. La promozione include 200 GB, minuti e SMS senza limiti a 9,99€ al mese per sempre, senza costi nascosti o aumenti futuri.

Tutti i contenuti nella nuova promo di ho. Mobile

Chi sceglie questa tariffa avrà a disposizione tutto ciò che desidera peraltro con una grande qualità. ho. Mobile non si smentisce e propone quanto segue:

200 GB in 5G per navigare sul web con qualità assoluta;

per navigare sul web con qualità assoluta; Minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobili in tutta Italia;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobili in tutta Italia; SMS senza limiti verso tutti gli gestori italiani.

L’offerta è disponibile per chi effettua la portabilità da un altro operatore, con costi di attivazione a partire da 2,99€, variabili in base al gestore di provenienza.

Attivazione con SIM fisica o eSIM

Per attivare l’offerta è possibile scegliere tra due opzioni:

SIM fisica , da ricevere a casa, ritirare in edicola o attivare con SPID ;

, da ricevere a casa, ritirare in edicola o attivare con ; eSIM, acquistabile con 1,99€ in più, per iniziare subito a usare il servizio senza attendere la spedizione.

La scelta della eSIM consente un’attivazione più rapida, ideale per chi vuole passare subito a ho. Mobile senza dover aspettare la scheda fisica.

Assistenza su WhatsApp per tutti i clienti

Una delle novità introdotte con questa offerta è il servizio di assistenza via WhatsApp. I clienti possono ricevere supporto direttamente dall’app di messaggistica, semplificando la gestione del proprio piano tariffario.

Un’offerta chiara e senza sorprese

Con 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e un costo fisso di 9,99€ al mese, questa proposta di ho. Mobile si presenta come una soluzione completa per chi cerca una tariffa senza vincoli e con un’assistenza più immediata grazie a WhatsApp. C’è dunque ancora tempo per scegliere questa soluzione ma ricordiamo che fare presto potrebbe essere la chiave di tutto in quanto spesso si tende a dimenticare. La promo è disponibile sul sito ufficiale.