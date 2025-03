CoopVoce: solo 7,90€ al mese per la EVO 200, la super promo che tutti vogliono

CoopVoce propone anche questa volta il meglio con una nuova offerta per chi desidera tanti Giga a un prezzo fisso e senza sorprese. Il suo nome è EVO 200ed è pensata per competere con le migliori tariffe mobili disponibili sul mercato. Con 200 GB in 4G, minuti illimitati e 1000 SMS, questa promo vuole attirare utenti da altri operatori con un prezzo chiaro e bloccato per sempre: 7,90€ al mese.

I dettagli dell’offerta EVO 200 di CoopVoce, gli utenti la desiderano per i suoi contenuti

Chi sceglie EVO 200 avrà ogni mese il meglio sfruttando un corrispettivo tra giga, minuti ed SMS senza troppi eguali in giro. Ecco l’elenco completo:

Minuti senza limiti da sfruttare per chiamate su numeri fissi e anche sui mobili nazionali;

da sfruttare per chiamate su numeri fissi e anche sui mobili nazionali; 1000 SMS verso qualsiasi gestore;

verso qualsiasi gestore; 200 GB di traffico dati in rete 4G.

Il costo mensile è di 7,90€ per sempre, senza aumenti futuri. Gli utenti sono il biglietto da visita di questo provider in quanto possono testimoniare che mai prima d’ora hanno ricevuto costi aggiuntivi improvvisi che li hanno sorpresi. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non avere alcun tipo di remora in merito.

Attivazione gratuita fino al 2 aprile 2025: CoopVoce concede tempo

Un altro vantaggio di questa offerta è che chi la attiva entro il 2 aprile 2025 non paga alcun costo iniziale: l’attivazione è gratuita. Dopo questa data, potrebbero essere applicati eventuali costi di attivazione. Anche queste dunque sono situazioni che potrebbero piacere agli utenti.

Una tariffa per chi vuole tanti giga senza spendere troppo

Con EVO 200, CoopVoce punta a inserirsi tra le offerte più competitive del mercato. Il gestore virtuale propone una soluzione senza vincoli e con un prezzo chiaro, ideale per chi usa molto internet sullo smartphone e vuole una tariffa senza costi nascosti.

La promo può essere attivata sia nei punti vendita CoopVoce che online, con una procedura semplice e veloce.