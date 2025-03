Samsung Galaxy S25 Edge: confermata una paura degli utenti, ecco quale

Sta per arrivare a uno smartphone iconico in quanto sarà, stando a quanto riportato, uno dei più sottili mai realizzati da Samsung. Si tratta del prossimo Galaxy S25 Edge, prodotto che stupirà per il suo spessore ma che a quanto pare nasconde anche quella che qualcuno definirebbe una pecca. Stando a quel che risulta, la batteria sarà infatti più piccola rispetto agli altri Galaxy S25.

Le ultime certificazioni apparse online confermano le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi. A bordo dello smartphone ci sarà una batteria da 3.900 mAh, ciò significa meno dei 4.000 mAh del Galaxy S25 base. Si tratta quindi di un dettaglio molto interessante anche se in negativo, soprattutto perché si parla di un prodotto che dovrebbe andare ad impattare sulla fascia alta.

Batteria più piccola per uno smartphone super sottile come Galaxy S25 Edge

La scelta di ridurre la capacità della batteria è legata a un design estremamente sottile, che Samsung ha voluto mantenere a tutti i costi. Ma questa mossa potrebbe non piacere a chi cerca un dispositivo in grado di durare tutto il giorno senza pensieri.

Non è la prima volta che l’azienda sudcoreana sceglie di dare priorità all’estetica, ma resta da capire se il pubblico sarà disposto ad accettare questa rinuncia. Un telefono così raffinato ha il suo fascino, ma vale davvero la pena sacrificare autonomia e praticità?

Un prezzo che farà discutere

Se la batteria più piccola potrebbe far storcere il naso, il prezzo non aiuta di certo. Le ultime indiscrezioni parlano di 1.000 dollari per la versione con 256 GB di memoria, mentre il modello da 512 GB potrebbe arrivare a 1.100 dollari.

Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe arrivare a breve: si parla del mese di maggio.in più attenti avranno notato infatti che non è stato presentato con l’ultima gamma del colosso sudcoreano. Bisogna dunque solo attendere e solo a quel punto si capirà se il suo design sottile sarà sufficiente a far dimenticare i compromessi, o se gli utenti preferiranno puntare su modelli con un’autonomia più generosa.