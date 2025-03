GTA VI costerà più di 100 dollari: per un analista è molto probabile

Il titolo probabilmente è più atteso dell’anno se non del decennio sicuramente è GTA 6, il prossimo videogioco della nota azienda rockstar games infatti si sta facendo attendere da davvero tantissimo tempo aumentando giorno dopo giorno le aspettative degli utenti appassionati che non vedono l’ora di mettere le mani su quello che potrebbe essere uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi.

Ovviamente man mano che passano i giorni aumentano anche le aspettative dei video giocatori e con esse le voci di corridoio che ruotano attorno al titolo tanto atteso, ogni giorno infatti si parla di una tematica diversa ed oggi vi parliamo di una possibilità legata al prezzo del videogioco, al momento del lancio che ricordiamo essere confermato per la fine dell’anno.

Per un analista anche oltre i 100 $

Secondo Michael Pachter il titolo potrebbe presentarsi con un prezzo di lancio al pubblico che supererà i 100 $, nello specifico quest’ultimo ha dichiarato che: “Pensiamo che la società abbia in programma di vendere il gioco a un prezzo mai visto prima e sospettiamo che il management possa offrire ai consumatori un incentivo a pagare 100 o più dollari per unità ricompensandoli con una grande quantità di valuta di gioco da spendere in GTA Online.”.

Effettivamente non sarebbe la prima volta che un’azienda per incrementare il prezzo di vendita di un titolo decida di metterlo sul mercato in bando con contenuti interni a quest’ultimo in modo da poter innalzare il prezzo totale, ovviamente bisognerà capire come la community reagirà a questa possibile decisione dal momento che potrebbe anche essere presa come una forzatura legata alla popolarità del titolo ad acquistarlo ad un prezzo più elevato rispetto a quello che normalmente dovrebbe avere.

Allo stesso tempo, però, bisogna prendere con le pinze quanto dichiarato da questo analista dal momento che proprio quest’ultimo già in passato si è reso noto per affermazioni abbastanza importanti che però poi si sono rivelate scorrette.