In un mercato davvero ricchissimo di prodotti dedicati alla diffusione della rete internet, e corrispettivamente alla creazione di una rete WiFi mesh, ecco che è possibile trovare una soluzione leggermente diversa da ciò che siamo solitamente abituati a vedere. TP-Link Deco X50-4G non è il solito router WiFi mesh da collegare alla presa telefonica, ma si tratta di un dispositivo al cui interno va posizionata una SIM card dalla quale prendere la rete da trasmettere con lo stesso ripetitore. Vediamolo meglio da vicino nella nostra recensione completa.

Confezione

La confezione è minimale, con una forte attenzione all’impatto ambientale, è quasi interamente realizzata in carta, con tutte le componenti pronte per essere facilmente riciclate. Al suo interno è possibile trovare l’unità principale, la Deco X50-4G, il manuale di istruzioni ed una serie di accessori che ne facilitano l’utilizzo sin da subito, anche per gli utenti alle prime armi: cavo RJ45 (classico ethernet per il collegamento diretto), alimentatore da parete (data l’assenza di una batteria interna) e 2 adattatori SMB to SMA.

Design e Estetica

La versione da noi testata è composta da un singolo elemento, è importante sottolinearlo poiché è un prodotto compatibile con il WiFi Mesh di TP-Link Deco, e di conseguenza può essere facilmente collegato ad altri modelli della stessa azienda, così da riuscire a creare una rete interconnessa, ed unica, con il minimo sforzo, in grado di coprire perfettamente tutti gli ambienti o le aree della vostra abitazione. Il form factor è sostanzialmente classico per i device dello stesso tipo, è un cilindro con base rotonda, diametro di 105 millimetri, ed altezza di 167 millimetri. Può essere facilmente posizionato praticamente dovunque, non essendo troppo ingombrante o grande, oltre che essendo relativamente leggero.

I materiali utilizzati sono prevalentemente plastici, sebbene sia stata pensata qualche piccola chicca per renderlo leggermente più elegante ed appetibile alla vista, come una finitura opaca sulla maggior parte della superficie (che non trattiene polvere o impronte), passando per una copertura superiore dal design pressoché unico, in grado di spezzare la monotonia dei lati, su cui troviamo poi la scritta Deco 4G+. L’unico LED fisico è posizionato esattamente al centro della parte bassa, ed è il led di stato, che certifica l’effettivo collegamento alla corrente, oltre all’attività dello stesso prodotto. Nono sono presenti pulsanti fisici di alcun tipo, se non il solito Reset, che è stato integrato inferiormente al dispositivo, nascondendolo il più possibile alla vista. I materiali utilizzati sono complessivamente ottimi, sono resistenti ed affidabili, nell’utilizzo quotidiano non abbiamo udito alcuno scricchiolio, né ha dato la sensazione di potersi rompere al minimo urto.

Setup e Prima installazione

Nell’avvicinarsi ad un prodotto come il TP-Link Deco X50-4G, molti utenti temono di ritrovarsi tra le mani un dispositivo difficile da configurare, ebbene TP-Link ha pensato proprio a tutto ea tutti, infatti la procedura di installazione non potrebbe essere più semplice. Dopo aver spacchettato il device, basta inserire la SIM e collegarlo direttamente alla presa a muro (ricordate, non è presente una batteria integrata); a questo punto imbracciate il vostro smartphone e scaricate l’applicazione mobile dedicata (è presente sia su Google Play Store che su App Store di Apple). Una volta avviata, e riconosciuto il prodotto che è stato collegato alla presa di corrente nelle vicinanze, partirà una installazione guidata che in pochi passi, e con tutte le istruzioni dettagliate a schermo, vi aiuterà a conoscere il prodotto, oltre che ad installarlo correttamente all’interno della vostra abitazione.

Specifiche tecniche

TP-Link Deco X50-4G integra al proprio interno un router 4G+ cat6, capace di raggiungere una velocità massima in download di 300Mbps, per ottenere tale rete è necessario, come anticipato, inserire una SIM nell’apposito slot. Per captare il massimo segnale possibile, poiché ricezione e velocità dipendono dall’area in cui lo utilizzate, nella parte posteriore, dietro un piccolo sportellino, si trovano tutti gli attacchi per una eventuale antenna esterna (da acquistare a parte), ciò vi potrebbe aiutare a catturare al meglio il segnale (cosa che eventualmente l’antenna interna potrebbe non riuscire a fare).

Il prodotto va a creare una rete WiFi 6 AX3000 dual-band, con una banda che raggiunge i 2402 Mbps a 5Ghz e 574Mbps a 2,4GHz. La presenza del protocollo di ultima generazione è sicuramente positiva, poiché l’utente ha la certezza di assistere alla migliore gestione della banda possibile, soprattutto nel momento in cui si parla di accessi multipli (fino ad un massimo di 150 dispositivi) o richieste di grandi quantitativi di dati, ma anche ad una copertura più ampia ed una velocità di trasferimento/connessione che raggiunge valori maggiori.

La protezione dei dati è certa con TP-Link HomeShield e la crittografia WP-3, mentre la tecnologia Mesh, di cui vi abbiamo già parlato, garantisce la possibilità di ampliare la copertura aggiungendo più unità, nel creare una rete unificata (ovvero con lo stesso nome e chiave WPA). Le unità accessorie, utili per la creazione della rete WiFi mesh, sono vendute separatamente, dati alla mano tuttavia la singola unità, che trovate inclusa in confezione, può coprire fino a 230 metri quadrati. Prendete tale numero con le dovute precauzioni, poiché sono cifre che possono variare in base a numerosi fattori: spessore dei muri o interferenze di vario genere in primis.

Connettività

Utilizzare il TP-Link Deco X50-4G è sicuramente molto utile perché va a creare una rete WiFi, alla quale si possono collegare simultaneamente decine e decine di device, ma allo stesso tempo permette di collegare fisicamente altri dispositivi nella parte posteriore. Esattamente al di sopra del connettore per il collegamento alla presa a muro, infatti, ecco comparire tre porte ethernet gigabit (WAN/LAN), con le quali raggiungere velocità 10 volte superiori alla classiche ethernet. Alle stesse si possono collegare i più disparati dispositivi, pc desktop, smart TV, notebook, NAS o qualsivoglia altro prodotto che necessità di una connessione ad internet, e disponga di un connettore dello stesso tipo.

Applicazione mobile

Tutte le specifiche e funzionalità di cui vi abbiamo parlato fino ad ora sono impreziosite dalla presenza di una applicazione mobile estremamente funzionale e ben fatta (è compatibile sia con iOS che Android, può essere scaricata dai corrispettivi store). Dalle sue semplici interfacce, comprensibili anche dalle persone più lontane da questo mondo, è possibile verificare quali sono i dispositivi collegati alla rete, escluderne alcuni, impostare una rete privata (o meglio definita degli ospiti) con una chiave specifica, controllare i consumi, quali sono i device che hanno consumato più connessione o banda nell’ultimo periodo, e molto ancora. Il sistema può essere controllato semplicemente con l’ausilio della propria voce, grazie alla piena compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, facilitando di molto l’integrazione con i servizi più amati ed utilizzati dal pubblico.

Conclusioni

In conclusione TP-Link Deco X50-4G è il prodotto che vogliamo consigliare a tutti coloro che necessitano di un prodotto che possa creare una connessione internet all’interno di una abitazione sprovvista di alcun tipo di collegamento telefonico. E’ proprio questo il suo punto di forza, rendere possibile l’accesso alla rete nei posti in cui a tutti gli effetti non lo sarebbe, come può essere una casa delle vacanze, o ancora semplicemente mentre siete in vacanza in un appartamento in affitto sprovvisto di connessione telefonica (e perché no in campeggio con una centrale elettrica portatile ad alimentarlo?). I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono ottimi, segnale che il lavoro svolto da TP-Link nella creazione dello stesso è di grande livello, essendo un prodotto pensato per resistere ad urti e soprattutto durare nel tempo.

Gli altri suoi punti di forza si affidano direttamente alla presenza del WiFi 6, capace comunque di garantire una migliore gestione della banda, una maggiore copertura, ed anche velocità di trasferimento elevata. In ultimo è quasi superfluo sottolineare la compatibilità con il WiFi Mesh, dove possiamo trovare la possibilità di creare una rete WiFi unificata ad alte performance, nel momento in cui ad esempio si dovessero voler aggiungere altri accessori al proprio corredo.