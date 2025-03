Leasys spinge sull’economia circolare: al via il ri-noleggio di auto ricondizionate

Leasys conferma il proprio impegno verso la sostenibilità con un’iniziativa che promette di cambiare il mercato del noleggio auto. L’azienda vuol evitare sprechi, prolungando la vita utile delle vetture. Nasce così il processo di ri-noleggio che riguarda le auto rientrate dopo contratti di noleggio a lungo termine. Perché gettare via un veicolo perfettamente funzionante quando si può ricondizionare? Il progetto si inserisce nel programma Leasys RE-USE, nato nel 2023, e rafforza la sinergia con Stellantis, che supporta il piano di economia circolare con un approccio condiviso.

Le auto restituite vengono accuratamente verificate e ricondizionate. Si parte proprio dall’Italia, da un’area dedicata presso il SUSTAINera Circular Economy Hub di Mirafiori a Torino. Lì, in oltre 5.000 metri quadri, ogni veicolo viene sottoposto a interventi specifici. Ogni auto è rimessa a nuovo sia in termini di meccanica che di carrozzeria. L’attenzione al dettaglio è massima. I veicoli, ovviamente, devono essere in perfette condizioni prima di tornare sul mercato del noleggio. In seguito, la manutenzione sarà continua, grazie a controlli periodici effettuati nelle officine autorizzate Stellantis. Leasys punta così a garantire un’esperienza di noleggio affidabile e sicura, riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Un nuovo modo di intendere il noleggio grazie a Leasys

Ma qual è la vera portata di questa iniziativa? Leasys non si limita a ricondizionare auto, vuole cambiare il modo di vedere l’usato. I clienti, sempre più attenti a scelte economiche e green, hanno già risposto con entusiasmo. Sono oltre 1.500 gli italiani che hanno optato per il ri-noleggio, sedotti dalla sicurezza di un’auto ricondizionata e dal vantaggio di un prezzo competitivo. Non è solo un risparmio economico: è una scelta consapevole verso un futuro più sostenibile. Andrea Pertica, General Manager di Leasys Italia, sottolinea quanto siano soddisfatti dei risultati raggiunti, evidenziando come il progetto si allinei perfettamente con la visione di una mobilità più accessibile e rispettosa dell’ambiente. Anche Francesco Monaco, Direttore di SUSTAINera Europa, ha ribadito l’importanza di un progetto che estende la vita dei veicoli e dei ricambi, senza compromessi sulla qualità. L’iniziativa di Leasys e Stellantis non si limita a un’innovazione tecnologica: è una risposta concreta alle sfide ambientali.