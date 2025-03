CoopVoce sfida Iliad con 200 GB al mese, il prezzo è folle

CoopVoce lancia una nuova offerta pensata per chi cerca tanti giga a un prezzo contenuto. Si chiama EVO 200 ed è la proposta con cui il gestore virtuale vuole competere con le tariffe più vantaggiose del mercato. Promozioni di questo genere arrivano sempre quando il gestore di riferimento intende portare a casa nuovi utenti rubandoli ad altri gestori e a quanto pare questa volta sarà difficile non permetterlo a CoopVoce. L’offerta era stata già vista in passato, ma con questo prezzo è davvero un regalo per chi ha bisogno di qualcosa di questo genere.

200 GB, minuti e SMS inclusi a 7,90€ al mese per sempre: CoopVoce spopola

L’offerta EVO 200 include ogni mese tutto quello che l’utente medio vorrebbe, tra minuti, SMS e giga. Ora l’obiettivo è risparmiare e CoopVoce garantisce anche questo. Ecco i dettagli della promo:

200 GB in 4G per navigare senza pensieri;

in 4G per navigare senza pensieri; Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili;

verso tutti i numeri fissi e mobili; 1000 SMS da inviare ogni mese.

Il tutto al prezzo fisso di 7,90€ al mese, senza aumenti nel tempo. Su questo, possono garantire tantissimi utenti che hanno già sottoscritto tali offerte.

Attivazione gratuita fino al 2 aprile 2025

Chi sceglie questa promozione entro il 2 aprile 2025 non paga alcun costo di attivazione. Si tratta di un’opportunità per chi vuole passare a CoopVoce senza spese extra, ottenendo una tariffa chiara e conveniente.

Un’offerta stabile e senza vincoli

CoopVoce garantisce che il prezzo di EVO 200 non cambierà mai, una caratteristica che distingue questa promozione da molte altre sul mercato. Inoltre, trattandosi di un operatore virtuale, non ci sono vincoli o costi nascosti: si può cambiare piano o operatore in qualsiasi momento senza penali.

Con questa nuova proposta, CoopVoce entra in competizione con le migliori offerte disponibili, puntando su un pacchetto ricco a un costo accessibile. EVO 200 si rivolge a chi cerca una connessione affidabile con tanti Giga e senza sorprese in bolletta.