Auto: in Italia boom di GPL, in calo le elettriche

Le proposte che le case automobilistiche portano sul mercato sono tante e tutte progettate con lo scopo di rispondere a determinate esigenze. Ma quali sono, in realtà, le tipologie di auto e propulsioni che preferiscono gli automobilisti italiani? Senza alcun dubbio la tendenza è quella di scegliere opzioni economiche e in grado di offrire una buona esperienza di guida.

Per rispondere con dettagli più specifici, però, possiamo fare riferimento ai dati diffusi tramite l’analisi Verti Movers che ha deciso di prendere in esame delle polizze per avere un’idea chiara sulle attuali tendenze legate alla mobilità. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito ai dati registrati.

Auto: cosa preferiscono gli italiani?

L’analisi Verti Movers, l’osservatorio della compagnia assicurativa Verti, ci consente di avere un’idea chiara in merito alle preferenze che gli automobilisti italiani hanno nel momento in cui devono procedere con l’acquisto di una nuova tipologia di vettura. Per effettuare l’analisi e avere, dunque, un risultato ottimale sono state prese in esame un numero superiore a 500.000 polizze nel 2024. Il risultato? Sembrerebbe esserci particolare attenzione per le soluzioni GPL. Soluzione che avrebbe raggiungo il 7,03% segnando un +11% rispetto al 2023.

Per quanto riguarda le auto ibride, si segna un aumento del 6,94%, con un incremento del 7,4% rispetto all’anno precedente. Nessun cambiamento sostanziale, invece, per il metano che passa solamente dall’1,94% all’1,99%.

Qual è invece la situazione delle elettriche in Italia? I dati rilasciati tramite l’analisi Verti Movers ci consentono di avere un’idea chiara scoprendo, dunque, che le elettriche registrano un lieve calo passando dallo 0,54% allo 0,51%. Secondo quanto diffuso, il motivo di una scarsa scelta da parte degli automobilisti potrebbe essere ancora legata ai costi elevati di un veicolo elettrico oppure da un’infrastruttura di ricarica ancora poco capillare su tutto il territorio nazionale.

Al primo posto, con il 50% delle immatricolazioni vi è ancora la benzina che registra un aumento lieve se paragonata con la percentuale del 2023 pari al 49,65%. Infine, scendono al 33,53% le auto con motori diesel.