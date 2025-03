Android Auto: c’è un fastidiosissimo bug che riguarda le app musicali

Gli utenti di Android Auto si trovano ad affrontare un nuovo bug che sta creando parecchi disagi. Secondo le segnalazioni apparse sui forum di supporto di Google, un errore impedisce lo scrolling corretto all’interno di alcune app musicali come Amazon Music, BBC Sounds e SoundCloud.

Non è la prima volta che si parla di questa problematica in quanto già a febbraio diverse segnalazioni arrivarono da parte degli utenti. Ora le richieste di assistenza sono tantissime e infatti sembra che il problema debba essere risolto urgentemente: gli utenti che hanno lamentato il bug, riferiscono di non riuscire a scrollare in quanto dopo poche righe tutto si blocca improvvisamente. Diventa quindi impossibile usare l’interfaccia durante l’utilizzo di un’applicazione musicale.

Il bug si attiva solo in determinate condizioni

A rendere ancora più frustrante la situazione è il fatto che il bug non sembra verificarsi casualmente, ma solo quando la musica è in riproduzione. Questo suggerisce che potrebbe trattarsi di un problema legato alla gestione dell’interfaccia durante la riproduzione audio.

Un sviluppatore di app musicali ha anche condiviso un esempio pratico del bug, confermando che il problema si manifesta in modo sistematico durante l’utilizzo di Android Auto.

Google è al lavoro su una soluzione

La buona notizia è che il team di Android è già a conoscenza del problema e ha risposto alle segnalazioni nei forum di supporto. Tuttavia, non è ancora chiaro quando arriverà una soluzione.

Google però non si ferma e infatti sono emerse altre novità molto interessanti che riguardano proprio Android Auto. Secondo quanto riferito, alcuni dettagli del codice avrebbero lasciato trapelare l’arrivo dell’integrazione dei controlli del clima proprio nel sistema. Al momento si sa poco quanto nulla, per cui bisognerà scoprire il tutto più avanti. Per quanto riguarda gli utenti colpiti dal bug, sarà necessario un nuovo aggiornamento, anche se per ora non si sa quando arriverà. Bisogna solo attendere.