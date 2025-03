AI su smartphone: gli utenti non sono molto convinti

L’intelligenza artificiale trova applicazione in svariati settori. Tra cui quello degli smartphone. Aziende come Samsung, Google ed Apple hanno investito ingenti risorse. Ciò al fine di integrare funzionalità AI nei loro dispositivi. Ciò con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente più personalizzata e intuitiva. Eppure, secondo recenti sondaggi, sembra che molti utenti non percepiscono un reale valore aggiunto in tale funzionalità.

L’AI su smartphone è davvero necessaria?

Uno studio condotto da SellCell ha rivelato dati sorprendenti. Il 73% degli utenti di iPhone e l’87% degli utenti di Samsung ritengono che le funzioni AI sugli smartphone di scarso valore. O addirittura inutili. Tale percezione suggerisce che la consapevolezza e l’interesse nei confronti dell’AI tra i consumatori non siano ancora diffusi in modo omogeneo.

Analizzando l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle decisioni di acquisto, emerge un divario. Il 47,6% degli utenti di iPhone considera l’AI un elemento importante nella scelta di un nuovo smartphone. Mentre tra gli utenti Samsung questa percentuale scende al 23,7%. Inoltre, solo una piccola parte degli intervistati si è detta disposta a cambiare marchio in base alle funzionalità AI offerte. Il 16,8% degli utenti iPhone potrebbe passare a Samsung per miglioramenti nell’AI. Mentre solo il 9,7% degli utenti Samsung farebbe lo stesso con Apple.

Anche l’aspetto economico gioca un ruolo chiave. L’AI non è considerata un valore aggiunto tale da giustificare un costo extra. Solo l’11,6% degli utenti iPhone sarebbe disposto a pagare per funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Percentuale che scende al 4% tra gli utenti Samsung. Ciò suggerisce che la maggior parte degli utenti non è ancora disposta a considerare l’AI un servizio premium. L’intelligenza artificiale è una tecnologia in crescita. Eppure, la sua adozione nel settore degli smartphone incontra ancora delle resistenze. Le aziende dovranno lavorare non solo per migliorare le funzionalità offerte, ma anche per educare e sensibilizzare gli utenti sui reali benefici dell’AI.