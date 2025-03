Tre studenti battono il Lotto con l’AI: genio o solo fortuna?

Tre studenti di Matematica dell’Università del Salento sono riusciti a vincere quasi 50.000 euro al Lotto grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato da loro stessi. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, ha fatto subito il giro del web, alimentando il sogno di chi spera di trovare un sistema per battere il gioco d’azzardo. Ma è davvero possibile prevedere i numeri vincenti?

Quasi 50.000 euro grazie all’AI

Tutto è iniziato quando i tre ragazzi hanno deciso di analizzare i dati delle estrazioni degli ultimi due anni. Seguendo il suggerimento di un tabaccaio, hanno puntato non sui numeri ritardatari, ma su quelli che uscivano più spesso. Questo primo tentativo ha fruttato loro circa 4.500 euro. Convinti di essere sulla strada giusta, hanno perfezionato il loro algoritmo di machine learning e investito 300 euro in nuove giocate. Il risultato è stato sorprendente: una vincita di ben 43.700 euro.

Un colpo di genio? Non proprio. A spegnere gli entusiasmi è intervenuto il professor Fabrizio Durante, docente di Probabilità e Statistica Matematica presso l’Università del Salento, che ha chiarito come il gioco del Lotto sia un fenomeno completamente casuale. Nessun sistema, per quanto sofisticato, potrà mai garantire vincite certe. Secondo il docente, quella degli studenti è stata semplicemente una grande fortuna, niente di più. Nel lungo periodo, infatti, il banco vince sempre e chi continua a giocare finisce inevitabilmente per perdere più di quanto guadagni.

Detto questo, il professore ha comunque riconosciuto il talento dei ragazzi nell’applicare l’intelligenza artificiale a un problema complesso. Se usata correttamente, questa tecnologia può avere applicazioni straordinarie in settori come la medicina, la finanza o le previsioni climatiche. Il gioco d’azzardo, invece, resta una trappola: illude con qualche vittoria iniziale, ma alla lunga porta solo a perdite.

Insomma, meglio non farsi troppe illusioni. L’AI può fare grandi cose, ma non trasformerà nessuno in un milionario con il Lotto.