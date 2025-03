YouTube: nuove opzioni contro il gioco d’azzardo

YouTube ha annunciato nuovi cambiamenti. Quest’ultimi entreranno in vigore dal 19 marzo e riguarderanno i contenuti riguardanti i giochi d’azzardo. Nello specifico, i video che promuovono tali servizi non approvati da Google saranno soggetti a nuove restrizioni. Quest’ultime includono il divieto di riferimenti verbali, la visualizzazione di loghi e l’inserimento di link. Tali modifiche rappresentano un cambiamento per la regolamentazione dei contenuti legati ai giochi d’azzardo.

YouTube: nuove norme per i giochi d’azzardo online

Secondo la piattaforma, l’obiettivo principale è proteggere gli utenti più giovani. A tal proposito, i video di tale categoria potrebbero essere soggetti a limitazioni d’età. La piattaforma ha anche ribadito che verranno rimossi i contenuti che promettono guadagni garantiti. Ciò indipendentemente dal fatto che il servizio pubblicizzato sia approvato o meno da Google. Tali misure riflettono un crescente impegno delle grandi aziende tech nel garantire un ambiente sicuro per gli utenti. Specialmente i più giovani.

È importante sottolineare che non tutti i contenuti sui giochi d’azzardo saranno colpiti dalle nuove regole. YouTube ha specificato che alcuni contenuti non subiranno restrizioni. Come i video relativi alle scommesse sportive online e alle sessioni di gioco d’azzardo dal vivo.

La decisione, però, ha sollevato preoccupazioni tra i creator di contenuti. Molti dei quali si affidano ai video sul gioco d’azzardo per monetizzare i propri canali. Alcuni temono che le nuove regole possono ridurre la loro visibilità. Insieme alle opportunità di guadagno. D’altra parte, gli esperti del settore vedono tali restrizioni come una necessità. Ciò per limitare la diffusione di pratiche pericolose. Oltre che per proteggere i consumatori. Con la diffusione dei giochi d’azzardo, il rischio di dipendenza e di perdite economiche per gli utenti più giovani è sempre più reale. Resta da vedere come t ali nuove politiche influenzeranno il panorama dei contenuti su YouTube e se altre piattaforme seguiranno lo stesso esempio.