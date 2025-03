Sony rilascia un update per PS3 dopo 19 anni dal lancio

Una console che ha fatto la storia per quanto riguarda Sony sicuramente stata PlayStation 3, in questo caso però non parliamo di una pietra miliare positiva bensì di una delusione, la console in questione nonostante anticipata da grandissime aspettative riscontri.il successo e la fama che l’azienda giapponese sperava ed è stata effettivamente superata dalla rivale Xbox360, nonostante tutto però il prodotto in questione ha avuto la sua fetta di gloria creandosi una community di appassionati che hanno comunque giocato ai propri titoli preferiti utilizzando PlayStation tre.

La console da salotto in questione è stata rilasciata sul mercato ben 19 anni fa, ovviamente con l’arrivo delle eredi Sony accantonato la terza generazione e ora ovviamente abbiamo come modello di punta PlayStation 5, la quale gode di tutte attenzioni, supporto soft del caso che ovviamente sono indispensabili la console di attuale generazione.

Nonostante tutto, però, incredibilmente dopo 19 anni dal suo rilascio Sony ha annunciato un update per PlayStation 3, cogliendo di fatto tutti quanti di sorpresa dal momento che appunto la console in questione non è più supportata da tantissimi anni.

In cosa consiste

Ovviamente vi starete chiedendo perché Sony ha rilasciato questo update, ebbene all’interno di quest’ultimo che pesa all’incirca 200 MB sono presenti le chiavi di crittografia aggiornate per la lettura dei dischi Blu-ray, nello specifico queste chiavi sono indispensabili per poter visualizzare correttamente il contenuto di questa tipologia di supporto ottico e devono necessariamente essere aggiornate per poter utilizzare i dischi più recenti, dal momento che le chiavi in passato non si potevano aggiornare automaticamente Sony deve rilasciare tramite un update l’aggiornamento delle chiavi, altrimenti la console non può leggere i supporti ottici.

Ovviamente l’aggiornamento va installato solo se continuate ad utilizzare PlayStation 3 per guardare film blu Ray, dal momento che videogiochi su questo tipo di supporto non ne verranno rilasciati probabilmente mai più per PlayStation 3.