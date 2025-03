Shazam: migliora l’integrazione con Spotify ed Apple Music

Shazam diventa ancora più intelligente e intuitivo. È arrivato appena un nuovo aggiornamento che già dagli scorsi giorni sta rendendo tutto più semplice per coloro che beneficiano della sincronizzazione con i due servizi di streaming musicale per eccellenza. Chiaramente il discorso riguarda sia Spotify che Apple Music, la cui integrazione con Shazam ora diventa molto più automatizzata. Non ci sono più quelle limitazioni che rendevano i procedimenti meno immediati e quindi tutto diventa più comodo per il pubblico.

Cosa cambia con il nuovo aggiornamento

Fino ad oggi, solo i brani identificati manualmente dall’app Shazam venivano aggiunti alla playlist dedicata “I miei brani Shazam”, disponibile su Spotify e Apple Music. Al contrario, quelli riconosciuti tramite Centro di Controllo, Siri o scorciatoie su iPhone e iPad non venivano sincronizzati automaticamente con queste piattaforme.

Ora, con Shazam 18.9, tutti i brani scoperti tramite qualsiasi metodo di riconoscimento verranno automaticamente salvati nella playlist associata al proprio account di streaming musicale. Un miglioramento che rende l’esperienza d’uso più semplice e immediata, evitando di perdere pezzi di musica scoperti al volo.

Come attivare la sincronizzazione

Per assicurarsi che la funzione sia attiva, basta seguire pochi passaggi:

Aprire Shazam e andare nelle impostazioni;

e andare nelle impostazioni; Attivare e disattivare l’opzione “Sincronizza i tuoi brani” per forzare un aggiornamento della libreria;

l’opzione “Sincronizza i tuoi brani” per forzare un aggiornamento della libreria; Aprire Spotify o Apple Music per verificare che la playlist “I miei brani Shazam” sia aggiornata.

Chi utilizza più dispositivi Apple può mantenere tutto sincronizzato abilitando la funzione tramite iCloud, in modo che ogni brano riconosciuto appaia anche su Mac, iPad e Apple Watch senza alcun intervento manuale.

Shazam ora riconosce anche i brani da TikTok

Non è finita qui però in quanto adesso c’è un altro dettaglio molto interessante che potrebbe piacere al pubblico. Grazie al nuovo aggiornamento di Shazam, si possono identificare i brani riprodotti su TikTok. Questo potrebbe tornare molto utile per coloro che spesso si chiedono quale sia la canzone del contenuto che stanno guardando.