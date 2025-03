Apple App Store: in arrivo una novità AI per le recensioni

Apple si prepara a rivoluzionare l’esperienza con il suo App Store. Ciò con l’introduzione dei riepiloghi delle recensioni. Seguendo l’esempio di Amazon, l’azienda di Cupertino ha deciso di sfruttare modelli linguistici avanzati (LLM) per sintetizzare i contenuti delle recensioni scritte dagli utenti. Offrendo così agli acquirenti un accesso rapido e intuitivo alle opinioni più rilevanti. Tale nuova funzionalità permetterà di evitare lo scorrimento infinito tra decine di recensioni. Fornendo un riassunto chiaro dei punti di forza e delle criticità di ciascuna applicazione.

Nuova opzione AI per le recensioni sull’App Store di Apple

Il sistema seguirà un formato ben preciso. Inizierà mettendo in evidenza gli aspetti positivi. Poi, solo successivamente, presenterà eventuali svantaggi. L’obiettivo è rendere più immediata la comprensione delle opinioni generali su un’app. Facilitando il processo decisionale degli utenti. Il riepilogo delle recensioni verrà aggiornato settimanalmente. In modo da offrire sempre una panoramica attuale e pertinente. È importante sottolineare che non tutte le applicazioni beneficeranno di tale funzionalità. Le app con un numero troppo esiguo di recensioni non avranno un riassunto generato dall’AI. Tale approccio mira a garantire che i riepiloghi siano basati su un volume significativo di feedback, evitando distorsioni dovute a poche opinioni isolate.

Apple ha implementato un sistema che consente agli utenti di segnalare eventuali problemi con i riepiloghi generati. Sarà sufficiente tenere premuta l’area del riepilogo per inviare una segnalazione. Tale meccanismo aiuterà a garantire che il servizio rimanga affidabile e privo di errori grossolani o interpretazioni fuorvianti. L’implementazione iniziale avverrà nell’App Store statunitense. Attualmente, i riepiloghi sono già disponibili nella beta di iOS 18.4, con il rilascio pubblico previsto per aprile. Apple ha annunciato che nel corso dell’anno la funzione verrà estesa ad altri Paesi e supporterà ulteriori lingue.

Con tale novità, l’azienda di Cupertino dimostra il suo impegno nell’ottimizzazione dell’esperienza. La possibilità di consultare rapidamente i feedback più importanti potrebbe rappresentare un notevole vantaggio sia per gli utenti in cerca di nuove app, sia per gli sviluppatori.