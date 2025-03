NVIDIA: ecco o driver Game Ready per le RTX 5070

La nota azienda corso della tecnologia ha recentemente rilasciato un nuovo driver per l’aggiornamento delle sue schede grafiche e nello specifico per effettuare l’update dell’ultima arrivata, la RTX 5070, si tratta di un driver game ready che non solo introduce per l’appunto dei miglioramenti, ma è anche necessario per poter riconoscere la scheda grafica in questione e dunque tutti gli utenti del suo possesso sono obbligati a installarlo per poterlo utilizzare, ovviamente tale aggiornamento introduce dell’importanti novità che riguardano oltre le prestazioni delle schede grafiche, anche tutti i software di intelligenza artificiale presenti al loro interno.

DLSS 4 e MFG

Innanzitutto, il driver in questione risolve alcuni bug tra i quali uno decisamente fastidioso che portava ad una schermata nera nei monitor collegati tramite porta display Port, poi introduce interessanti novità soprattutto per quanto riguarda un nuovo sparatutto in uscita proprio oggi, parliamo di FragPunk, uno sparatutto 5v5 online in cui i match hanno una durata molto ridotta, circa due minuti e mezzo, l’engine grafico del titolo supporta il DLSS 4 e la MFG, o Multi-Frame Generation, il titolo è con la formula free-to-play.

Un’altra interessante novità poi riguarda un titolo amatissimo, nello specifico la versione Enhanced di Grand Theft Auto V vede l’arrivo di nuove feature grafiche avanzate, tra cui il DLSS e soprattutto il ray tracing, oltre che al sistema di abbattimento della latenza NVIDIA Reflex.

Sembra proprio dunque che l’azienda si sia data da fare non a caso la lista dei cambiamenti introdotti è lunga ben 38 pagine, dunque si tratta di un passo in avanti importante soprattutto per quanto riguarda una scheda grafica che ha deluso molte aspettative, non a caso se parliamo di potenza pura rispetto alla generazione precedente non ci sono stati grandi e bassi in avanti, nonostante tutto però in termini di prestazioni di intelligenza artificiale, la serie in questione non ha ancora davvero rivali e questo fa tutta la differenza.