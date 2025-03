LG UltraGear OLED 27GX790A: il gaming raggiunge nuovi livelli

L’UltraGear OLED 27GX790A di LG è pronto a conquistare i gamer più esigenti. In che modo? Grazie alle sue prestazioni senza compromessi. Il punto di forza di questo monitor infatti è la frequenza di aggiornamento di 480Hz. Una cifra che raddoppia rispetto ai precedenti modelli OLED da 27” dell’azienda. Questa caratteristica si traduce in una fluidità straordinaria, rendendo ogni movimento più reattivo e preciso. Insomma un vantaggio fondamentale nei giochi competitivi.

LG UltraGear OLED 26GX790A: design, connettività e disponibilità, un pacchetto completo

Un altro aspetto rilevante riguarda il tempo di risposta GtG di appena 0,03 millisecondi. La riduzione della sfocatura del movimento e la maggiore nitidezza delle immagini garantiscono un’esperienza visiva impeccabile. Il pannello OLED con risoluzione QHD amplifica ulteriormente la qualità visiva, offrendo colori vividi, contrasti netti e neri assoluti. L’adozione della tecnologia MLA+ (Micro Lens Array+) consente di raggiungere un picco dui luminosità di 1300nit. Migliorando la visibilità anche nelle scene più scure o in ambienti molto illuminati.

Per preservare nel tempo la qualità del display, LG ha introdotto la suite OLED Care. Ovvero un sistema che riduce il rischio di burn-in attraverso funzioni come OLEDScreen Move e OLEDImage Cleaning. Tali accorgimenti proteggono i pixel e mantengono la brillantezza dell’immagine più a lungo. Un aspetto fondamentale per chi utilizza il monitor per molte ore al giorno.

Oltre alle prestazioni di alto livello, il design del nuovo UltraGear OLED è stato studiato per garantire il massimo coinvolgimento. Il display senza cornici su quattro lati massimizza l’immersione. Mentre la retroilluminazione e le regolazioni ergonomiche permettono di adattare il monitor alle proprie esigenze. Si possono regolare anche altezza, inclinazione e rotazione. In modo da ottenere la posizione più confortevole durante le sessioni di gioco prolungate.

Dal punto di vista della connettività, LG non ha lasciato nulla al caso. Il monitor è dotato di porte HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1. Garantendo la compatibilità con console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox SeriesX. Oltre che con le più recenti schede grafiche per PC. Le certificazioni Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro e Vesa ClearMR 2100 assicurano una sincronizzazione perfetta delle immagini. Eliminando tearing e sfocature per una fluidità impeccabile.

Il nuovo UltraGear OLED 27GX790A è già disponibile in preordine sul sito ufficiale LG a un prezzo consigliato di 999€. Coloro che lo acquisteranno in anticipo possono usufruire di uno sconto del 5%, cumulabile con il coupon di benvenuto. La sua disponibilità effettiva è fissata per il 12 marzo.