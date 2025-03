INCUS della NASA: alla scoperta delle tempeste più violente

Immagina di poter scrutare dentro le tempeste più violente del pianeta, quasi come se avessi un superpotere. È esattamente quello che farà la missione INCUS della NASA, che ha appena affidato il suo lancio a Firefly Aerospace. L’idea è semplice, almeno sulla carta: tre piccoli satelliti voleranno insieme per osservare da vicino come si formano le tempeste tropicali e capire meglio cosa scatena quei temporali furiosi che ci lasciano spesso senza preavviso.

Satelliti NASA per studiare il meteo estremo con INCUS

Ma perché proprio le tempeste convettive? Perché sono un po’ il motore del meteo estremo. Funzionano come giganteschi ascensori atmosferici: l’aria calda e umida sale velocemente, si raffredda e forma nubi enormi, portando con sé pioggia torrenziale, grandine e fulmini. Se riusciamo a capire meglio come e quando queste correnti ascendenti si intensificano, possiamo prevedere con maggiore precisione i temporali più pericolosi.

Per farlo, INCUS si affida a un trio di satelliti che lavoreranno in squadra. Ogni componente della missione avrà il compito di raccogliere dati preziosi: due satelliti saranno dotati di radar ad alta frequenza per studiare la struttura delle nubi, mentre il terzo avrà un radiometro a microonde per dare una visione più ampia della situazione atmosferica. Il vero colpo di genio? Volando in formazione ravvicinata e osservando la stessa tempesta a pochi secondi di distanza l’uno dall’altro, potranno analizzare in tempo reale i cambiamenti nelle correnti d’aria.

Il razzo Alpha di Firefly partirà dalla base NASA di Wallops, in Virginia, nell’ambito del programma VADR, che serve a rendere i lanci spaziali più flessibili ed economici. La missione è stata selezionata all’interno del programma Earth System Science Pathfinder e sarà guidata da Susan van den Heever della Colorado State University, con il supporto di vari centri NASA e aziende aerospaziali specializzate.

Se tutto andrà secondo i piani, INCUS ci aiuterà a rispondere a domande fondamentali sul clima e sul meteo estremo. Non sarà la bacchetta magica che eliminerà i temporali, ma potrà darci strumenti migliori per prevederli e affrontarli. E in un’epoca in cui eventi meteorologici estremi diventano sempre più frequenti, sapere in anticipo cosa ci aspetta potrebbe fare davvero la differenza.